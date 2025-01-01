Спектакль «Семейные хитрости» — возвращение к любви

В центре пьесы «Семейные хитрости» — история профессора Биймурада, который целиком поглощен своей научной работой. Забудив о семейных обязанностях, он теряет связь с женой, детьми и домом. Чтобы вернуть его внимание и пробудить давно затухшие чувства, члены его семьи предпринимают различные хитрости.

Интригующие сцены и юмор

Спектакль изобилует интересными сценами, наполненными юмором и хорошей музыкой. Зрители смогут насладиться не только захватывающим сюжетом, но и яркими музыкальными номерами, которые придают постановке особую атмосферу.

Творческая команда

Автор пьесы — Зубаил Хиясов, который известен своими остроумными и трогательными произведениями. Режиссёром постановки стал заслуженный артист Российской Федерации Аслан Магомедов, который привнес в спектакль свою уникальную интерпретацию и художественное видение.

Участники спектакля

В роли исполнителей задействованы как народные артисты, так и молодые актеры, недавно присоединившиеся к труппе театра. Это создает интересное сочетание опыта и свежести, что несомненно привлечет зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который напомнит о важности семьи и любви. Ждем вас на выступлении!