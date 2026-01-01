Оповещения от Киноафиши
Меню
Русский
Отмена
Киноафиша Махачкалы Театры и концертные площадки Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева

Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева

Махачкала
Адрес
Махачкала, Расула Гамзатова, 38
Телефон

+7 (8722) 67 71 76

+7 (8722) 91 67 18

+7 988 227 75 59

+7 988 291 67 18

О месте

Лакский государственный музыкально-драматический театр имени Э. Капиева появился благодаря любительскому кружку лакской интеллигенции, который начал свою работу в селении Кумух Кази-Кумухского округа в 1914 году.

У истоков театра стояли И. Балугов, А. Джалалов, А. Алиев, А. Гунашев, Г. Буганов, З. Султанов, А. Гусейнов и М. Рамазанова. Они ставили пьесы молодого драматурга М. Чаринова о судьбе горских женщин («Хабибат и Хаджияв», «Шагалай», «Шумайсат»).

В 60–70-е годы и позднее круг национальных драматургов, которые писали для театра, расширился. Среди них были Б. Рамазанов, Ц. Камалов, М. Бутаев, К. Мазаев, В. Эфендиев, Г. Алиева, Р. Рамазанов и М. Давыдов.

В 1973 году состоялся второй выпуск студентов, подготовленных специально для Лакского театра в Ереванском художественно-театральном институте.

В 1999 году театр был отмечен дипломом за участие в фестивале, посвящённом 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. А в 2004 году Минкульт РФ и Минкульт РД наградили Лакский театр дипломом фестиваля «Поэтический театр Дагестана», посвящённого 80-летию народного поэта Дагестана Р. Гамзатова. Награду присудили за жанровое обогащение театрального искусства Дагестана — постановку мюзикла «Колесо жизни».

Театр объединяет артистов разных поколений: ветеранов труда и молодых актёров. У каждого артиста есть своё творческое лицо и индивидуальность, каждый активно занят в репертуаре театра.

Театр продолжает активную творческую деятельность. В 2022 году зрители увидели четыре новых спектакля на русском и лакском языках по произведениям Г. Лорки, Р. Тома, Р. Гамзатова и других авторов.

Кроме того, в 2022 театр стал дипломантом Третьего фестиваля национальных театров России «Театральная осень». Артисты театра проводят мастер-классы и встречи со студентами и учащимися школ и гимназий.

Вместимость

Большой зал театра имени Капиева рассчитан на 763 места, малый зал вмещает 393 зрителя.

Как добраться

Ближайшие остановки общественного транспорта «Гамзатова д.64» и «Гостиница Ленинград» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра имени капиева нет собственной парковки для посетителей, но вы сможете припарковать ваш автомобиль на общедоступной бесплатной парковке на 35 мест, которая располагается напротив Русского драматического театра им. М. Горького (эти театры расположены по соседству).

Афиша Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева

16 марта
Укрощение строптивой комедия
18:30 от 400 ₽
23 марта
Интнил-хьхьу фолк
18:30 от 1000 ₽
30 марта
Бэла драма
14:30 от 400 ₽

