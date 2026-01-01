Оповещения от Киноафиши
Театры, выставочные пространства и концертные площадки в Махачкале

На этой странице собраны все культурные заведения Махачкалы: театры, концертные залы, клубы. Мы собрали для вас актуальные данные по всем спектаклям и концертам, которые идут сегодня в театрах и на концертных площадках Махачкалы.
Выбирайте площадки, изучайте программу мероприятий и бронируйте билеты онлайн – это удобно и занимает пару минут.
Добавляйте любимые места в избранное, чтобы всегда быть в курсе премьер и концертов. Актуальная информация, простой поиск и быстрая покупка билетов без очередей.

Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дагестанский театр кукол
Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
Махачкала, Расула Гамзатова, 38
