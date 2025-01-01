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Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус

Сегодня нам особенно нужен смех: добрый, искренний, освобождающий от всех проблем. Если вы чувствуете тоску, обиду — хотите перезагрузиться, наполниться — эта статья для вас. Советуем лучшие комедийные спектакли, которые помогут убежать от проблем. Будут авантюрные приключения, классические комедии и трогательная биографическая история.

Если вы ищете лучшие комедийные спектакли, стоит обратить внимание на те, что представлены в разных театрах страны. Например, актёры и спектакли театра "Красный факел" продолжают впечатлять зрителей своим мастерством и разнообразием репертуара.

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Примадонны
Примадонны
комедия
Укрощение строптивой
Укрощение строптивой
комедия
Раневская. Одинокая насмешница
Раневская. Одинокая насмешница
комедия, драма
Примадонны
Примадонны
комедия
Безумный день, или Женитьба Фигаро
Безумный день, или Женитьба Фигаро
комедия
Примадонны
Примадонны
драма
Женитьба Фигаро
Женитьба Фигаро
комедия
Безумный день, или Женитьба Фигаро
Безумный день, или Женитьба Фигаро
комедия
Укрощение строптивой
Укрощение строптивой
комедия
Укрощение строптивой
Укрощение строптивой
комедия
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Жанр
Все Комедия Драма

«Примадонны»

Лео и Джек — не особо удачливые актёры, которые за копейки играют в провинциальных театрах сцены из Шекспира. Но однажды они придумывают способ заработать — очень старая миллионерша разыскивает своих давно пропавших племянниц, чтобы передать им все своё состояние. Лео и Джек покупают парики и женские платья, чтобы притвориться любящими девушками, обмануть тётку и наконец-то сказочно разбогатеть.

Они отличные актёры, что может пойти не так? Конечно же, план сразу идёт по одному месту, что приводит к самым разным забавным ситуациям. Если любите смешные спектакли, обязательно сходите на «Примадонн» — спектакль с отличным юмором и игрой актёров. Кстати, читайте нашу рецензию на спекакль «Примадонны».

«Женитьба Фигаро»

Главный слуга местного графа Фигаро хочет жениться на Сюзанне, камеристке графини. Они искренне любят друг-друга, но хозяин Фигаро соглашается дать своё согласие при одном условии — у графа будет право первой ночи с Сюзанной. Слуга не особо хочет это право давать, но отказ может прогневить графа. Фигаро вместе с Сюзанной должны придумать, как сделать так, чтобы все были счастливы. И ему приходит идея, как сделать так, чтобы не только его пара оказалась в победителях, но и брак самого графа стал крепче. Но для этого надо очень постараться, ведь хозяин Фигаро очень хочет своё право первой ночи.

Лучшие смешные спектакли всегда включают в себя эту пьесу. Ещё Александр Пушкин писал: «Как мысли чёрные к тебе придут Откупори шампанского бутылку Иль перечти „Женитьбу Фигаро"». А кто мы такие, чтобы спорить с великим поэтом?

«Укрощение строптивой»

Богатый несчастный отец страдает — он не может выдать своих дочерей. Младшая Бьянка ― скромная красавица, за ней бегают самые достойные молодые люди, готовые на всё ради её руки. А старшая Катарина — взбалмошная, дерзкая, знающая себе цену. Она терпеть не может глупых слабовольных мужчин, поэтому каждому, кто захочет с ней заговорить, тут же прилетает. И у отца проблема ― одну непонятно за кого выдать, а вторую вообще не выдать. Но в городе появляется дворянин-авантюрист Петруччо. Он слышит про неприступную дочь с огромным приданым и решает зайти в эту авантюру. Ему предстоит либо укротить нрав свободной красотки или, как и все, сбежать побитым.

Пьеса Шекспира, по которой получаются лучшие спектакли в жанре комедии. По её мотивам снят знаменитый фильм с Адриано Челентано «Укрощение строптивого», поэтому, если он вам нравится, обязательно посмотрите оригинал. Перед просмотром обязательно прочтите нашу рецензию на спектакль «Укрощение строптивой»

«Раневская, одинокая насмешница»

Спектакль о жизни великой советской актрисы Фаины Раневской. Этого человека знают даже те, кто не видел ни одного её фильма или спектакля. До сих пор люди создают контент с её цитатами и зарабатывают на этом — настолько мысли Фаины Георгиевны откликаются у людей уже нашего времени. Действие происходит в 80-х. Через личность Раневской мы видим дух той эпохи: талантливых художников и безмозглых чиновников, трогательные события и трагические перемены. Но какой бы сложной ни казалась жизнь, Фаина Георгиевна из любой ситуации выходит на коне. Потому что главное — никогда не сдаваться и смеяться в лицо всем трудностям.

С Фаиной Георгиевной получаются отличные спектакли в жанре комедии. Но «Раневская, одинокая насмешница» не только веселит, но и показывает обратную сторону её жизни. Одиночество, неудача в личной жизни, тоска по любви — за талант всегда приходится чем-то платить. Кстати, если вам нравится эта актрисы, читайте нашу рецензию на другой спектакль о ней — «Раневская. Сквозь смех и слёзы».

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