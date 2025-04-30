Спектакли, получившие «Золотую маску» собирают полные залы. Ее обладатели стоят дороже, а чтобы встретиться с ними — нужно постараться.

Это не удивительно, ведь победа в фестивале — знак уникальности и признания. Значит, авторам постановки удалось создать очень особенное высказывание на языке театра.

Учрежденная в 1993, «Золотая маска» каждый год отбирает лучшие постановки, ориентированные на самую разную аудиторию.

Сейчас спектакли, ставшие номинантами фестиваля-премии «Золотая маска» сезона 23/24 путешествуют по театрам страны. Лауреатов объявят в конце июня в Казани.

А пока расскажем о том, где можно познакомиться с постановками, ставшими номинантами.

Фотография, на которой меня нет | реж. Антон Ботаков

Притча от Театра юного зрителя Республики Саха

Где: Театр на Таганке в Москве

Когда: 30 апреля 2025 20:50

Один из претендентов на звание лучшего спектакля малой формы.

Постановка создана по мотивам автобиографического рассказа Виктора Астафьева «Фотография, на которой меня нет».

Герои живут в деревушке, где-то в глубинке Якутии конца 90-х. Каждый их день похож на другой. Неделя. Год… тоже. Зимы — бесконечные и холодные. Лето — всегда долгожданное и мимолетное. Дом — работа — дом.

Но вот главе деревни звонят из центра — большого города, где кипит жизнь — и сообщают — к ним едет… географ. Ученый будет изучать местность, а еще — фиксировать на пленку их скучную жизнь, их самих и пейзажи вокруг.

Гости в деревне бывают не часто. Гораздо чаще из нее хотят сбежать местные. Приезд географа — большое и интересное событие, перерастающее в настоящее приключение.

Метель | реж. Александра Иванова

Пластический спектакль от Инновационного театра балета Калуги

Где: Новая сцена Московского театра им. Е. Вахтангова

Когда: 3 мая в 19:30

Инновационный театр балета основан в 2017 году. Его молодая труппа была сформирована по итогам кастинга. Сегодня они создают спектакли в жанре современной хореографии, но не забывают обращаться к классике.

«Метель» — спектакль по одноименной повести Александра Пушкина, которую поэт включил в цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».

Это забавная романтическая комедия, оставляющая теплое “послевкусие”, несмотря на то, что место действия — зима.

По сюжету Мария и Владимир — влюбленные, которых не благословили родители. Они решают пожениться тайно от всех. Непогода мешает их планам: жениха запутала пурга и он так и не добрался до церкви, а невеста — обвенчалась с другим… она даже не знает имени случайного мужа.

Артисты театра из Калуги, на языке танца, актуализирует пушкинскую историю для сегодняшнего зрителя. Красивые костюмы, яркие образы бога и беса, и одно свадебное платье, которое изменило жизнь героев.

Пастух и пастушка | реж. Алексей Песегов (заслуженный деятель искусств РФ)

Драма о любви в военное время от драматического театра Минусинска

Где: Новая сцена Московского театра им. Е. Вахтангова

Когда: 5 мая 2025 в 19:00

Постановку создали в мае 2024 и приурочили не только к годовщине Победы, но и ко 100-летию со Дню рождения сибирского писателя Виктора Астафьева. По мотивам его повести и создал спектакль художественный руководитель Минусинского театра драмы Алексей Песегов.

Это история о сложностях любви во время Великой Отечественной войны. Борис и Люся встретились на хуторе, где отряд солдат остановился, после победы в битве над врагами. Любовь — с первого взгляда. Ночь вместе — будто отдельная жизнь.

Но отряду Бориса нужно уходить. Сможет ли их только что возникшее чувство пережить разлуку и ужасы войны?

Постановка претендует сразу на две Золотых маски, как лучший спектакль малой формы, а также в номинации на лучшую женскую роль — Дарья Савинова за роль Люси.

Горе от ума | реж. Борис Манджиев (заслуженный деятель искусств РФ)

Фантасмагория от Национального драматического театра Калмыкии им. Б. Басангова

Где: основная сцена Московского драматического театра им. А. С. Пушкина

Когда: 11 мая 2025 в 19:00

Классика звучащая на калмыцком. Перевод текста Грибоедова создал знаменитый поэт Санджи Каляев.

Постановку номинировали на «Золотую маску» аж в пяти номинациях:

Лучший спектакль;

Лучшая мужская роль: Очир Такаев, исполнитель роли Чацкого;

Лучшая женская роль: Гиляна Эрдниева за образ Софьи Павловны;

Лучшая работа художника-постановщика, Мария Шуплецова;

Лучшая работа художника по костюмам, Мария Шуплецова.

Эту историю все знают со школьной скамьи, но звучащая на ином языке она раскрывается с новой стороны, позволяя иначе взглянуть на “сумасшествие” Чацкого, его разочаровании в любви к Софье Павловне, жизни и людях.

Синяя собака | реж. Альфия Абдулина

Философская притча для детей от петербургского театра кукол «Бродячая собачка»

Где: Филиал Московского драматического театра им. А. С. Пушкина

Когда: 17 мая 2025 в 19:00

Где: театр кукол «Бродячая собачка»

Когда: 27 апреля и 10 мая в 19:00

Театр из северной столицы ориентируется на самых маленьких зрителей, тех, кто ходит в детский сад и любит сказки. Но постановка «Синяя собака» рассчитана на публику постарше — возрастной ценз 12+.

Это философская история о Мухаммеде, который слишком требователен к себе, но ничего не может с этим поделать. И вот, когда он уже почти сломился под грузом ответственности, к нему пришла собака. Синяя.

Преданно и верно она любит его, как хозяина, как друга. Но мужчина все время прогоняет ее, а когда пес (сопротивляясь) уходит, понимает, что очень привязался к нему и отправляется на поиски существа, которое подарило ему смысл жизни.

Спектакль создан по мотивам рассказа итальянского писателя Тонино Гуэрра. Постановка претендует на “маску” в двух номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучшая актерская работа» за роль Синей собаки.

Яга | реж. Дарья Борисова

Мюзикл с народными мотивами от Орловского театра для детей и молодежи «Свободное пространство»

Где: Московский Губернский театр

Когда: 19 мая 2025 в 19:00

Удивительно трогательная история о злой волшебнице из детских сказок. Но что же привело Ягу к такой жизни: личный выбор? влияние окружающих? или сама судьба?

Действо происходит в деревушке, повествует о жизни простых людей и их отношениях. На сцене оживают старинные обряды и обычаи. Кроме Яги в постановке можно увидеть и других мифических героев: бога Велеса, Двоих из ларца и пр.

Постановка номинирована, как «Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл».

Баядера | реж. Филипп Разенков

Оперетта от Свердловского академического театра музыкальной комедии

Где: Российский академический молодежный театр в Москве

Когда: 27 мая 2025 в 19:00

Восточная сказка под небом Парижа. На дворе XX век.

За кулисами театра драма с королевским размахом: индийский принц влюбился в приму. Он — автор пьесы «Баядера». Она — исполнительница главной роли.

Казалось бы, им суждено быть вместе. Но вот незадача — Раджами наследный принц и он не может жениться на иностранке без титула, на простой актрисе Одетте.

Ему приходится скрывать свое происхождение от всех, чтобы иметь возможность любить.

Не переживайте, в лучших традициях музыкальный комедий — героев ждет счастливый финал.

Сияющий камень | реж. Екатерина Тайшина

Этно-балет от театра из Якутии «СахаОпераБалет»

Где: Театр армии в Москве

Когда: 28 мая 2025 в 19:00

Ритуал в движении, современный обряд, в котором сквозь гибкие линии тел проступают духи предков. Уникальная история получила сразу семь номинаций на «Золотую маску».

Здесь танец — это язык, который оживляет легенды. Это история о происхождении алмазов. Символа и тайны Якутии.

Диалог традиции и авангарда, прошлого и будущего, человеческого и космического. Звук хомуса — этот вибрирующий зов — переплетается с оркестровыми пассажами. Возникает особая сценическая алхимия: на стыке классики, этники и технологий.

Легенда эта о временах, когда верхние небеса, срединные земли и подземные бездны были в тончайшем равновесии. Жили тогда три сестры Удаганки. Своими волшебными силами создали они прекрасную деву.

Боотур, властелин Нижнего мира, увидел красавицу и решил — она должна принадлежать ему. Украл ее в свое царство.

Лишь слезы ее — падают в реку, превращаясь в алмазы доплывают до поверхности земли, чтобы сиять на солнце.

Однажды их примечает богатырь и решает во что бы то ни стало найти ту, что создает такую первозданную красоту.

Изумрудный город. Путь домой | реж. Светлана Дорожко

Сказка от Театра сказки из северной столицы

Где: Театр сказки в Санкт-Петербурге

Когда: 10 и 11 мая, 12 и 13 июня 2025 в 12:00

Все мы помним отважную Элли, которая ищет дорогу домой. Эта постанова дает возможность отправится вслед за ней. В странствие сквозь иллюзию и свет, звук и тень, мечту и ее отражение.

Сцена — портал. Спектакль — лабиринт смыслов.

Здесь история оживает голосами кукол. А еще — с помощью технологий: света, движущихся декораций, проекций. Но в центре всего — не техника. В центре — сердце.

Это все еще история о настоящей дружбе, которая становится компасом для девочки на пути к дому.

Биография из леса | реж. Владислав Тутак

Притча от Тюменского большого драматического театра

Где: Театр «Красный факел» в Новосибирске

Когда: 17 июня 2025 12:00

Добро пожаловать в лес: мир, где правит природа. Однажды, под тенью крон, родился Бэмби.

Да, в основе этой постановки роман Феликса Зальтена о том самом милом олененке с большими глазами и открытым сердцем.

Это история о взрослении, о трудностях принятия решений, о боли потерь и радости, которую дарит жизнь.

Артисты и куклы (куклы-манекены и планшетные) органично живут на одной сцене, так создается тонкая грань между мирами сказки и реальности, ведь философские мысли этой истории понятны и близки каждому человеку. И из любой эпохи.

Спектакль номинирован на премию, как «эксперимент».