Спектакль по произведениям народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

Спектакль «Последняя цена» основан на произведениях народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Постановка осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт». Инсценировка и художественное оформление спектакля разработаны известным режиссером Дмитрием Павловым.

О режиссере и постановке

Дмитрий Павлов – режиссер, чьи работы успешно идут на сценах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Его постановки уже успели завоевать признание дагестанских зрителей. Бадрижат Магомедгаджиева, художественный руководитель Лакского театра, отмечает: «Дмитрий Павлов обладает уникальной способностью погружаться в глубинные пласты художественного творчества и извлекать из любой темы живой нерв, который откликается в сегодняшнем времени».

Значимость спектакля

Спектакль по произведениям Расула Гамзатова – это знаковое событие в Год поэта. Его философские размышления и честные ответы на вопросы остаются актуальными и помогают зрителям обрести мужество и веру в себя. Мы уверены, что этот спектакль станет важной частью репертуара театра.

Сюжет и исполнители

В «Последней цене» зрители увидят эстетически многогранное представление, наполненное символами и глубокими метафорами. Сюжет включает в себя темы, волновавшие поэта на протяжении всей его жизни, и сочетает в себе как прозу, так и стихи Гамзатова.

В спектакле участвуют заслуженные артисты Дагестана: Артур Абачараев, Зинаида Чавтараева, Муртуз Гаджиев, а также известные актеры театра: Руслан Ларин, Ислам Магомедов, Дженнет Генжеева, Ибрагим Рабаданов, Рукижат Магомедова, Азиза Ахмедова и Джамиля Закарьяева.

Приходите на спектакль!

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие, которое, безусловно, оставит яркие впечатления и поможет лучше понять наследие замечательного поэта Расула Гамзатова.