Рецензия на «Три толстяка» Андрея Могучего: Сериал на сцене БДТ

В БДТ сказка превращается в пространство философского эксперимента и одинаково захватывает и детей, и взрослых. Одна история. Три эпизода. Каждый из них автономен, но вместе они собираются в пазл, детали которого — страхи, пороки и соблазны спасительных идей.

Театральный сериал Андрея Могучего «Три толстяка» на сцене БДТ им. Товстоногова выстроен как трехчастное рассуждение, разложенное на самостоятельные, но связанные главы — «Восстание», «Железное сердце» и «Учитель».

Каждый спектакль может существовать отдельно, однако все тонкости замысла творческой команды можно заметить, лишь посмотрев все серии этого театрального сериала. От прозы Юрия Олеши здесь остается не фабула, а толчок — исходный импульс для размышлений о власти и страхе, ответственности и подчинении, о зыбкой, часто болезненной природе человеческой совести.

Сказка «Три толстяка», которая перестала быть детской

Олешинская сказка «Три толстяка», появившаяся в 20-е годы прошлого века, с самого начала была парадоксом: революционный сюжет, рассказанный языком детской литературы, без прямого ужаса и с романтизацией происходящего. Мир Юрия Олеши в «Трех Толстяках» — яркий, нарочито театрализованный, декоративный. Любителям театра при чтении наверняка рисуются яркие картины, вписанные в сценическое пространство. Персонажи скорее проговаривают идеи, чем совершают поступки; они существуют как метафоры и состояния.

И лишь очень внимательный (и взрослый) читатель увидит между строк скрытую тревогу. Писатель рано ощутил разрыв между языком свободы, который он создал, и историей, разворачивавшейся вокруг. Его детство прошло под флагом революции, мальчик не понимал значения слова, но чувствовал страх — боялся разбойников с улиц, пугался подслушанных рассказов родителей, видел в их глазах обреченность перед неизвестностью. Это было в Одессе.

Своих «Толстяков» он написал в двадцать. В тридцать пять сказал — что больше писать не может. Многих его друзей из мира искусства расстреляли. Олеша тонул в алкоголе и будто скрывался в своем внутренне мире. Однако все же продолжал писать – в стол. Его поздние тексты — дневники. В них он звал себя интеллигентом, причисляя эту характеристику к числу профессий, которая может быть таковой только в нашей стране. Он мыслил об интеллигентности как о плодородной почве для чувства вины и точке, где начинается внутренний распад.

Многие не видят в «Толстяках» Могучего в БДТ самого Олешу. Но режиссер ведет диалог не с двадцатилетним парнем-автором, а с тем, кем он стал спустя годы надлома и распада. Изначально режиссер планировал быстро и создать не слишком продолжительный и исключительно детский спектакль. Такой, чтобы рассказать все без антракта. Но что-то пошло не так, а точнее — иначе. В итоге появилось три части одной истории. В афише они соседи – и называются «эпизоды», первый, второй и… седьмой.

Мир Могучего: не инсценировка, а дивный новый мир

«Три толстяка» в БДТ — это не сценическая версия романа, а свободная перекомпоновка мира, в котором образы превращаются в знаки и символы. Могучий уходит от следования тексту, превращая сказку в театральный блокбастер, созданный по законам современных сериалов, где после каждой серии ждешь продолжения.

Сюжет также не каноничен. Это спектакль не столько о революции, сколько о бесконечном возвращении насилия и о несовершенстве спасительных идей.

Действие перенесено в условное будущее: по небу плывут воздухомобили, и тут, и там улыбаются приветливые, красивые лица. И все это — над абстрактным СССР. Однако эта утопия — декоративна. Она быстро дает трещину, обнажая истину, где зло приобретает форму безличной энергии Т-3, а сама власть становится метафизическим понятием, лишенным человеческого облика.

«Три Толстяка» в БДТ. Эпизод 1 — «Восстание»

Первая часть — проверка масштаба. На сцене — более сорока исполнителей: от ведущих актеров труппы до студентов курса Могучего.

Действие выплёскивается за пределы сцены, захватывая зал. Здесь важен не ход событий, а язык — цирковой, площадной, грубо-материальный. И немого киношный. На еще не открывшимся занавесе — проекция: титры, как во вселенной, где свет — это Люк Скайуокер, а тьма — Дарт Вейдер.

Из текста Олеши заимствованы лишь одно ключевое событие — само восстание, и несколько ярких, узнаваемых героев: Тибул, Суок, доктор Гаспар Арнери. Именно Арнери становится центром повествования: ученый, оторванный от живой реальности, застрявший в мире формул и абстракций. Его лаборатория — изолированная зона, где наука существует вне человеческого опыта. В этих сценах Могучий точно и с иронией вскрывает трагедию интеллигента, чья верность идее оборачивается слепотой. В этом и есть параллель с Олешей.

«Восстание» задаёт масштаб вселенной и ритм повествования. И несмотря на то, что история в этой главе вполне раскрыта и целостна, зрителям хочется увидеть, что же еще скрыто в этом мире.

«Три Толстяка» в БДТ. Эпизод 2 — «Железное сердце»

Вторая часть словно новый сезон: мир расширяется, персонажи обрастают новыми характеристиками, мы лучше понимаем их мотивацию.

Выясняется, что именно Арнери в прошлом запустил механизм катастрофы и теперь пытается искупить вину. Его путь превращается в путешествие между вселенными, включая Царство мертвых, где возникает центральный конфликт спектакля — спор о любви, ответственности и цене возвращения.

Здесь происходит то, чего не ждешь от сказки — жесткий сюжетный поворот — гибель Тибула. Канатоходец, идущий над залом без страховки, падает от выстрела. Этот момент ломает привычную театральную условность: смерть приходит внезапно, без подготовки. Она перестает быть символом и художественным высказыванием, а становится необратимым фактом. Как в жизни.

В «Железном сердце» усиливается визуальная эклектика: Ад и Рай, цитаты из популярных шоу и других произведений поп-культуры, гротескные министры власти Т-3. Три толстяка здесь — сгустки темной энергии, черные дыры среди людей.

Спектакль намеренно замедляет движение, подготавливая зрителя к следующему — самому радикальному — повороту.

«Три Толстяка» в БДТ. Эпизод 7 — «Учитель»

Третья часть — не продолжение, а разлом. Финал.

«Учитель» почти полностью отказывается от исходного сказочного повествования и превращается в путешествие по памяти, в спектакль о воспитании подчинения. Первые два эпизода будто подготовка, делающая зрителя более взрослым. И дело вовсе не в дате рождения.

Здесь сходятся квантовая физика и философия Гурджиева, эксперименты Милгрэма и сталинская мифология, личный опыт и коллективная травма. Доктор Арнери оказывается на мертвой земле — в пространстве, где прошлое и настоящее перестают различаться. Его проводник — Учитель Иван Ильич Туба. Это роль-исповедь вокруг которой выстраивается вся структура спектакля. Разговоры о природе зла, страхе и ответственности постепенно складываются в театральную мозаику, где документальные факты и вымысел неотделимы друг от друга.

Антракт становится частью действия: зрителю показывают фильм Милгрэма «Повинуемость», а затем — театральную закулисную жизнь, подчеркивая, что речь идет не только о власти как таковой, но и о механизмах ее воспроизводства — в искусстве, в зрелище, в привычке подчиняться.

Финальные сцены «Учителя», обращенные к сталинскому мифу и детскому восприятию террора, намеренно используют форму ярмарочного гиньоля. Ход рискованный, балансирующий между гротеском и прямотой, но именно он превращает спектакль не в нравоучение, а в эксперимент — проверку зрителя на устойчивость перед обаянием власти.

Отзывы о спектакле «Три толстяка» в БДТ

Ни что в мире не может одинаково нравится всем. «Три толстяка» в БДТ — не исключение. От зрителей и критиков можно услышать, как восторженные, так и резко негативные отзывы. И этот плюрализм мнений становится своеобразным продолжением спектакля.

Многие подчеркивает яркость визуальных образов и спецэффектов, сравнивая спектакль с кинематографическим блокбастером. Зрителей привлекает размах действия, его плотность и способность удерживать внимание за счет непрерывной зрелищности сцен. Часто можно увидеть примечания, что за яркой оболочкой скрыты более глубокие смысловые слои. Часть зрителей воспринимает спектакль как сатирическое высказывание о природе власти.

Среди негативной критики — упрек в избыточности: по мнению некоторых зрителей, визуальные и звуковые эффекты создают ощущение хаотичности и не дают уследить за драматургией. Кто-то не видит идеи, ощущает размытость смысла и отсутствие центральной линии, которая могла бы связать отдельные эпизоды в цельное высказывание. Отдельные претензии адресованы сценическому оформлению: декорации и грим некоторым кажутся нарочито грубыми, даже небрежными, и, по мнению критиков, вступают в диссонанс с ожиданиями, связанными со статусом БДТ.

«Три толстяка» Андрея Могучего — это не спектакль по тексту Олеши, а отдельный мир с особой внутренней мифологией, способной продолжаться и видоизменяться. Проект говорит не о прошлом как о завершенной эпохе, а о повторяемости истории, о том, насколько легко человек соглашается на насилие, если оно упаковано в форму зрелища.

И, пожалуй, главное: это редкий пример репертуарного спектакля, который ощущается как живой процесс, который невозможно остановить. К нему хочется возвращаться — не за готовыми ответами, а за новым опытом сомнения.