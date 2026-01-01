Цирк-шапито «София» расположен в Махачкале и предлагает зрителям уникальные цирковые представления под открытым небом. Это место славится своими яркими программами, включающими акробатические номера, жонглеров, клоунов и выступления животных. Сцена цирка отличается атмосферой завораживающей магии и захватывающих эмоций, привлекая как детей, так и взрослых. Находясь на проспекте Петра I, цирк удобно расположен для посетителей, желающих насладиться увлекательными шоу. Также в цирке проводятся тематические мероприятия и представления с учетом праздничного сезона.

Как добраться

Ближайшая остановка «Грязелечебница».

Парковка

Для посетителей есть парковка на 50 машиномест.