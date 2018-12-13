Оповещения от Киноафиши
Новости кинотеатра «Синема 5 Курск»
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Курске пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
Написать
13 декабря 2018 18:05
«Фиолетовый бум» на торжественном открытии кинотеатра «Синема 5» в Курске
В преддверии Нового года сеть кинотеатров «Синема 5» устроила для жителей и гостей города Курска самый настоящий праздник! 16 декабря прошло торжественное открытие нового
Написать
27 декабря 2017 13:56
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
