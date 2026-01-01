Рейтинг кинотеатров Курска

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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1
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
14 отзывов
2
ГРИННФИЛЬМ
просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
14 отзывов
3
Синема 5 Курск
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2 отзыва
4
5 звезд
ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
8 отзывов
5
Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
15 отзывов
6
Ассоль
ул. Малышева, 2/23А
10 отзывов
7
Мир
ул. Станционная, 14
2 отзыва
8
Сказка
просп. Дружбы, 18
1 отзыв
9
Спутник
ул. Магистральный пр., 16
10
Юность
ул. Карла Маркса, 5
2 отзыва
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