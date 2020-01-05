Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Курск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Курска
Кинотеатры
Синема 5 Курск
Отзывы о кинотеатре Синема 5 Курск
Отзывы о кинотеатре Синема 5 Курск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Синема 5 Курск
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Сергей Сергеев
5 января 2020, 22:58
Оценка
Здравствуйте
Не берут телефон когда звонишь по поводу брони сервис страдает
5 января 2020, 22:58
0
0
Ответить
Виктория Шилова
23 сентября 2021, 16:50
Оценка
Все было бы хорошо если бы не: какая то девушка весь сеанс кричала, что она Курска звёзд а, снимала видео со вспышкой, курила сигарету, задирала ноги-фильм невыносимо было смотреть, даже с громким звуком на проигрывателе.
Что ещё обидно, она располагалась на сиденьях, которые нам сказали, не подлежат бронированию, в целях профилактики короновируса.
Вы либо создавайте отдельные залы, для таких клиентов, либо следите за этикой!
23 сентября 2021, 16:50
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Люксор Европа
15 комментариев
5 звезд
8 комментариев
Родина
14 комментариев
ГРИННФИЛЬМ
14 комментариев
Ассоль
10 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Не берут телефон когда звонишь по поводу брони сервис страдает
Что ещё обидно, она располагалась на сиденьях, которые нам сказали, не подлежат бронированию, в целях профилактики короновируса.
Вы либо создавайте отдельные залы, для таких клиентов, либо следите за этикой!
Авторизация по e-mail