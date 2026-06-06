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Синема 5 Курск
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5 Курск»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5 Курск»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ангелы Ладоги
драма, исторический, военный
2026, Россия
2D
14:25
от 450 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
12:35
от 450 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
21:45
от 570 ₽
23:55
от 570 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
11:10
от 390 ₽
14:30
от 450 ₽
18:10
от 500 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
12:50
от 590 ₽
15:15
от 590 ₽
17:40
от 650 ₽
18:50
от 570 ₽
20:05
от 650 ₽
22:35
от 650 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
11:40
от 460 ₽
14:00
от 540 ₽
17:10
от 520 ₽
19:30
от 590 ₽
21:20
от 590 ₽
22:20
от 520 ₽
23:25
от 520 ₽
Коммерсант
драма, экранизация
2026, Россия
2D
19:25
от 500 ₽
21:25
от 500 ₽
23:45
от 570 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
16:05
от 450 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:20
от 390 ₽
13:45
от 520 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
11:00
от 440 ₽
13:00
от 450 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация
2026, Россия
2D
10:35
от 280 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
14:20
от 580 ₽
16:15
от 550 ₽
18:40
от 600 ₽
19:45
от 530 ₽
21:15
от 600 ₽
23:20
от 530 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
13:20
от 450 ₽
18:30
от 500 ₽
21:05
от 500 ₽
3D
15:55
от 450 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
15:25
от 520 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
11:05
от 390 ₽
12:45
от 450 ₽
15:00
от 450 ₽
17:20
от 570 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
19:00
от 500 ₽
21:10
от 500 ₽
23:35
от 570 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
16:45
от 450 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
23:40
от 500 ₽
Семь вёрст до рассвета
драма, военный, исторический
2025, Россия
2D
12:20
от 520 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
17:00
от 570 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:55
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
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