Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Курска Кинотеатры Синема 5 Курск

Синема 5 Курск

Курск
Адрес
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
Показать на карте
Билеты от 280 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Синема 5
ТРК
Расположен в ТРЦ «Central Park»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема 5» в Курсе был открыт в декабре 2017 года. Он расположился в ТРЦ «Central Park» по адресу ул. Карла Маркса, 6. Здесь установлено самое современное оборудование для демонстрации фильмов в различных форматах. Гостей встречают 8 кинозалов, одним из которых является зал IMAX. Также здесь открыт детский уютный кинозал, который порадует самых маленьких гостей. 

Вместимость кинозалов - 1106 посадочных мест. Залы кинотеатра оснащены удобными креслами и креслами с электроприводом в зале VIP. В фойе для гостей открыты кинобар и кафе, где гости смогут скоротать время до начала сеанса или обсудить события, увиденные на экране.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Парковка
7.8 Оцените
13 голосов
Билеты от 280 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема 5 Курск
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
Сегодня 1 сеанс
14:25 от 450 ₽ ...
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
12:35 от 450 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 2 сеанса
21:45 от 570 ₽ 23:55 от 570 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
11:10 от 390 ₽ 14:30 от 450 ₽ 18:10 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Виктория Шилова 23 сентября 2021, 16:50
Все было бы хорошо если бы не: какая то девушка весь сеанс кричала, что она Курска звёзд а, снимала видео со вспышкой, курила сигарету, задирала… Читать дальше…
Сергей Сергеев 5 января 2020, 22:58
Здравствуйте
Не берут телефон когда звонишь по поводу брони сервис страдает
Отзывы Написать отзыв
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Бонусная карта

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

Владельцам карт
Коллективное посещение для школьников

При коллективно заявке от 15 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 15 человек одному сопровождающему (16-й человек) билет выдается бесплатно. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра.

Коллективные заявки
Скидка для многодетных семей

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате. Минимальная стоимость билета со скидкой 100 рублей.

Многодетным семьям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Курска
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Курске пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Курске пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
Написать
13 декабря 2018 18:05
«Фиолетовый бум» на торжественном открытии кинотеатра «Синема 5» в Курске
«Фиолетовый бум» на торжественном открытии кинотеатра «Синема 5» в Курске В преддверии Нового года сеть кинотеатров «Синема 5» устроила для жителей и гостей города Курска самый настоящий праздник! 16 декабря прошло торжественное открытие нового
Написать
27 декабря 2017 13:56
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Синема 5 Курск

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 вт 16 чт 18 вт 23 чт 25 вт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги драма, исторический, военный 2026, Россия
2D
14:25 от 450 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:35 от 450 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
21:45 от 570 ₽ 23:55 от 570 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше