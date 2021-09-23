Кинотеатр «Синема 5» в Курсе был открыт в декабре 2017 года. Он расположился в ТРЦ «Central Park» по адресу ул. Карла Маркса, 6. Здесь установлено самое современное оборудование для демонстрации фильмов в различных форматах. Гостей встречают 8 кинозалов, одним из которых является зал IMAX. Также здесь открыт детский уютный кинозал, который порадует самых маленьких гостей.

Вместимость кинозалов - 1106 посадочных мест. Залы кинотеатра оснащены удобными креслами и креслами с электроприводом в зале VIP. В фойе для гостей открыты кинобар и кафе, где гости смогут скоротать время до начала сеанса или обсудить события, увиденные на экране.