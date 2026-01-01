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Скоро в прокате «День разоблачения»
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Ассоль
ул. Малышева, 2/23А
1.5 км
Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
3.7 км
Сказка
просп. Дружбы, 18
3.8 км
5 звезд
ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
4.1 км
Синема 5 Курск
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
5 км
Юность
ул. Карла Маркса, 5
5.2 км
ГРИННФИЛЬМ
просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
6.2 км
Спутник
ул. Магистральный пр., 16
6.8 км
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
6.8 км
Мир
ул. Станционная, 14
7.1 км
Юбилейный
Курская обл., пгт Медвенка, ул. Советская, 30
32.4 км
Неон
Коммунистический просп., 35
34.8 км
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
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