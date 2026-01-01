Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Курска Кинотеатры Синема 5 Курск ТРЦ «Central Park»

ТРЦ «Central Park»

ТРЦ «Central Park»
Адрес
г. Курск, ул. К. Маркса, 6
Показать на карте
Телефон

+7 (4712) 22-74-42

Позвонить

ТРЦ «Central Park» - крупный торгово-развлекательный центр в Курске площадью более 137 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Central Park» представляет собой шестиуровневый комплекс с более чем 120 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными зонами. ТРЦ «Central Park» расположен в историческом центре Курска на пересечении ключевых магистралей города — улиц Карла Маркса и Радищева, соединяющих густонаселенные районы города — Северо-западный, Центральный, Железнодорожный, в пешей доступности от более чем 10 остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного центра «Central Park» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (MUSTANG, FUNDAY, COLIN`S, LOVE REPUBLIC, POTIS & VERSO, «СТЕФАНИ», WESTLAND, LEVI'S, PULL&BEAR, BERSHKA, MANGO, STRADIVARIUS, CROPP, «KAPЯIS», AMAIA, CCC, SINSAY, MONRO, MOHITO, СOLIN,S, LOVA, «КРОМАНЬОН», STELLA POLARE, MARC & ANDRÉ, GLORIA JEANS, INTIMISSIMI, CALZEDONIA, ZARA, H&M, HOUSE, RESERVED и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (NEW BALANCE и др.), магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники (XIAOMI, The iStore, SAMSUNG и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (MOTHERCARE и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», «Л’Этуаль», «М-БЬЮТИ», LUSH, MIXIT, L'OCCITANE и др.), ювелирные салоны (SWAROVSKI, «СОФИЯ», «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУЧКА», «ЖЕМЧУЖИНА», «РУССКОЕ ЗОЛОТО», «САМОЦВЕТЫ» и др.), магазины часов и очков («7 ЧАСОВ» и др.), туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны, аптека «ДОКТОР СТОЛЕТОВ», магазин спортивного питания, зоомагазин, студия загара, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка, магазин табака и электронных сигарет VAPE&HOOKAN, барбершоп «ФРАНТ» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Central Park» функционируют современный многозальный кинотеатр сети «Синема 5», продовольственный гипермаркет «Европа», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер», «Декатлон») мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты товаров для дома («Порядок», IKEA SMART HOME и др.), хобби-гипермаркет «Леонардо», парк аттракционов Play Ventura, развлекательная площадка для детей город-лабиринт «Страна Мадагаскария».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («ШОКОЛАДНИЦА» , «СИНАБОН», KIKAN, «ПИРАТСКАЯ ПРИСТАНЬ», «ПИВЗАВОД», «ЭЛЬ ЧИКО», «ЧАЙХАНА», «ЖАР ПИЦЦА», MAK FOOD, SUSHIKING, «33 ПИНГВИНА», «ШАШЛЫЧНАЯ АРАКС», FIFTY FIVE, YES!PIZZA и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Central Park» есть бесплатная крытая автомобильная парковка на 1200 машиномест и автомойка WASH AND DRIVE.

Адрес:
г. Курск, ул. К. Маркса, 6

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Central Park» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановок «пл. Перекальского», «Московская площадь», «Северный рынок» или «ул. Павлова»

  • на маршрутных такси № 1,4,5,8,9,72,292, 229, 228, 242,210,277,273

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Central Park»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Европа-55»: 9.00 – 22.00;
Ресторан «Пиратская пристань»: 11.00 – 02.00;
Парк аттракционов Play Ventura: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Синема 5»: 09.30 – 00.00;
Автомойка Wash and drive: 09.00 – 22.00

Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше