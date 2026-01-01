ТРЦ «Central Park» - крупный торгово-развлекательный центр в Курске площадью более 137 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Central Park» представляет собой шестиуровневый комплекс с более чем 120 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными зонами. ТРЦ «Central Park» расположен в историческом центре Курска на пересечении ключевых магистралей города — улиц Карла Маркса и Радищева, соединяющих густонаселенные районы города — Северо-западный, Центральный, Железнодорожный, в пешей доступности от более чем 10 остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного центра «Central Park» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (MUSTANG, FUNDAY, COLIN`S, LOVE REPUBLIC, POTIS & VERSO, «СТЕФАНИ», WESTLAND, LEVI'S, PULL&BEAR, BERSHKA, MANGO, STRADIVARIUS, CROPP, «KAPЯIS», AMAIA, CCC, SINSAY, MONRO, MOHITO, СOLIN,S, LOVA, «КРОМАНЬОН», STELLA POLARE, MARC & ANDRÉ, GLORIA JEANS, INTIMISSIMI, CALZEDONIA, ZARA, H&M, HOUSE, RESERVED и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (NEW BALANCE и др.), магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники (XIAOMI, The iStore, SAMSUNG и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (MOTHERCARE и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», «Л’Этуаль», «М-БЬЮТИ», LUSH, MIXIT, L'OCCITANE и др.), ювелирные салоны (SWAROVSKI, «СОФИЯ», «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУЧКА», «ЖЕМЧУЖИНА», «РУССКОЕ ЗОЛОТО», «САМОЦВЕТЫ» и др.), магазины часов и очков («7 ЧАСОВ» и др.), туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны, аптека «ДОКТОР СТОЛЕТОВ», магазин спортивного питания, зоомагазин, студия загара, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка, магазин табака и электронных сигарет VAPE&HOOKAN, барбершоп «ФРАНТ» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Central Park» функционируют современный многозальный кинотеатр сети «Синема 5», продовольственный гипермаркет «Европа», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер», «Декатлон») мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты товаров для дома («Порядок», IKEA SMART HOME и др.), хобби-гипермаркет «Леонардо», парк аттракционов Play Ventura, развлекательная площадка для детей город-лабиринт «Страна Мадагаскария».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («ШОКОЛАДНИЦА» , «СИНАБОН», KIKAN, «ПИРАТСКАЯ ПРИСТАНЬ», «ПИВЗАВОД», «ЭЛЬ ЧИКО», «ЧАЙХАНА», «ЖАР ПИЦЦА», MAK FOOD, SUSHIKING, «33 ПИНГВИНА», «ШАШЛЫЧНАЯ АРАКС», FIFTY FIVE, YES!PIZZA и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Central Park» есть бесплатная крытая автомобильная парковка на 1200 машиномест и автомойка WASH AND DRIVE.

Адрес:

г. Курск, ул. К. Маркса, 6

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Central Park» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановок «пл. Перекальского», «Московская площадь», «Северный рынок» или «ул. Павлова»

на маршрутных такси № 1,4,5,8,9,72,292, 229, 228, 242,210,277,273

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Central Park»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Европа-55»: 9.00 – 22.00;

Ресторан «Пиратская пристань»: 11.00 – 02.00;

Парк аттракционов Play Ventura: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Синема 5»: 09.30 – 00.00;

Автомойка Wash and drive: 09.00 – 22.00