Скидки в кинотеатрах Курска

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Курска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Бонусная карта / Синема 5 Курск

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

Владельцам карт
Коллективное посещение для школьников / Синема 5 Курск

При коллективно заявке от 15 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 15 человек одному сопровождающему (16-й человек) билет выдается бесплатно. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра.

Коллективные заявки
Скидка для многодетных семей / Синема 5 Курск

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате. Минимальная стоимость билета со скидкой 100 рублей.

Многодетным семьям
Студенческая скидка / Синема 5 Курск

Студенты при предъявлении студенческого билета могут приобрести билеты на любой фильм со скидкой 30%. Предложение действует с понедельника по пятницу. Минимальная цена билета со скидкой - 100 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни. 1 студбилет = 1 билет.

Студентам
Детские билеты / Синема 5 Курск

Детские билеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" без ограничения во времени. Стоимость детского билета в стандуртном и в зале IMAX - 120 рублей, в комфорт-зале - 150 рублей

Детям
Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и зрителей с ограниченными возможностями / Синема 5 Курск

Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 100 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате, в любом зале.

Пенсионерам Ветеранам ВОВ Инвалидам
Ты студент? / ГРИННФИЛЬМ

С понедельника по пятницу билеты в кино по сниженной цене – от 150 рублей! Предъяви студенческий билет* и покупай билеты с выгодой! Формат 2D - 150 руб. Формат 3D - 180 руб. Условия акции: Действует при предъявлении студенческого билета; Распространяется на фильмы любого формата (2D/3D) без ограничения по времени; Не распространяется на демонстрацию фильмов в выходные и праздничные дни; Не действует в залах «Комфорт», местах «Люкс» и «LOVE» Акции не суммируются; Может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. *Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет в кино. По одному документу можно приобрести один билет в кино.

Студентам
Именинникам / ГРИННФИЛЬМ

В день рождения ходи в кино БЕСПЛАТНО! Предъяви на кассе паспорт и получи билет в кино! Условия: Именинник должен быть совершеннолетним либо в сопровождении взрослых. Действует только при предъявлении официального документа. Возможен просмотр только одного фильма. Предложение не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Предложение может быть запрещено на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности акции уточняйте в кинотеатре.

В день рождения
Групповые посещения #ВСЕМВКИНО! / ГРИННФИЛЬМ

Предоставляем возможность просмотра любого художественного фильма из текущего репертуара на большом экране. Специальная цена для группового посещения: Для заявок от 15 человек – 120 Р Для заявок от 50 человек – 100 Р Сопровождающий идет бесплатно Акция распространяется только на показы в залах «Стандарт» и «Премьер» Скидка не суммируется с другими акциями Скидка не действует при покупке билетов онлайн Скидка не действует в праздничные дни. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании Заявки принимаются по телефону +7 (4712) 733 533

Коллективные заявки Школьникам
Инвалидам / 5 звезд

Стоимость билета 100 рублей все дни (кроме среды) до 18 часов.

Инвалидам
Студенческая скидка / 5 звезд

Скидка 25% действует на все дни недели кроме среды на все сеансы.

Студентам
Многодетным семьям / 5 звезд

Скидка в 20% действует на все сеансы

Многодетным семьям
Групповая скидка / 5 звезд

При заявке от 20 человек предоставляется скидка в размере 25%.

Коллективные заявки
Клубная карта / 5 звезд

Клубная карта предоставляет 10% скидку, которая не суммируется с другими скидками. Посетители сами выбирают чем воспользоваться, - картой или другими, доступными им, скидками.

Участникам клубной системы привилегий
Среда — клубный день / 5 звезд

Клубный день проводится во всех кинотеатрах сети каждую среду, в этот день действует скидка только 50%. Другие скидки и клубные карты не работают.

Участникам клубной системы привилегий
Детский билет детям до 12 лет / 5 звезд

Возраст определяется визуально. В случае сомнений сотрудники имеют право попросить удостоверяющий документ. Скидка действует в понедельник и вторник до 18.00, стоимость билета — 100 рублей. С четверга по воскресенье скидка действует до 18 часов, стоимость билета 120 рублей. Дети до 3х лет также подпадают под действие скидки.

Детям
Детский билет / Люксор Европа

Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.

Детям
Студенческие дни / Люксор Европа

Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.

Студентам
Льготный билет / Люксор Европа

Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.

Пенсионерам Инвалидам Многодетным семьям
Коллективные посещения / Люксор Европа

Стоимость билета на сеансы 2D/3D при посещении кинотеатра коллективом: 2D от 10 человек – 150 рублей. На каждые 10 человек предоставляется 1 бесплатный билет для сопровождающего группы; Коллективные посещения осуществляются только в будние дни. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Покупка билетов по акции возможна только в кассе кинотеатра.

Коллективные заявки
День рождения / Люксор Европа

Приходи смотреть российские и мировые премьеры в формате 2D и 3D в честь дня рождения со скидкой 50%!. Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа (паспорт/водительское удостоверение) до совершения покупки. Покупка возможна только в кассе кинотеатра. Акция действительна в течение 7 дней – в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после праздника.

В день рождения
День водителя / Родина

Каждый вторник для водителей на любую премьеру на диване действуют специальные цены. *Акция действительна весь день только при предъявлении водительского удостоверения и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Владельцам авто
Студенческая премьера / Родина

С понедельника по среду для студентов действуют специальные цены. Акция действительна понедельник, вторник и среду весь день только при предъявлении зачетки или студенческого билета и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
