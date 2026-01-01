Скидки в кинотеатрах Курска

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.
При коллективно заявке от 15 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 15 человек одному сопровождающему (16-й человек) билет выдается бесплатно. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра.
Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате. Минимальная стоимость билета со скидкой 100 рублей.
Студенты при предъявлении студенческого билета могут приобрести билеты на любой фильм со скидкой 30%. Предложение действует с понедельника по пятницу. Минимальная цена билета со скидкой - 100 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни. 1 студбилет = 1 билет.
Детские билеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" без ограничения во времени. Стоимость детского билета в стандуртном и в зале IMAX - 120 рублей, в комфорт-зале - 150 рублей
Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 100 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате, в любом зале.
С понедельника по пятницу билеты в кино по сниженной цене – от 150 рублей! Предъяви студенческий билет* и покупай билеты с выгодой! Формат 2D - 150 руб. Формат 3D - 180 руб. Условия акции: Действует при предъявлении студенческого билета; Распространяется на фильмы любого формата (2D/3D) без ограничения по времени; Не распространяется на демонстрацию фильмов в выходные и праздничные дни; Не действует в залах «Комфорт», местах «Люкс» и «LOVE» Акции не суммируются; Может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. *Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет в кино. По одному документу можно приобрести один билет в кино.
В день рождения ходи в кино БЕСПЛАТНО! Предъяви на кассе паспорт и получи билет в кино! Условия: Именинник должен быть совершеннолетним либо в сопровождении взрослых. Действует только при предъявлении официального документа. Возможен просмотр только одного фильма. Предложение не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Предложение может быть запрещено на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности акции уточняйте в кинотеатре.
Предоставляем возможность просмотра любого художественного фильма из текущего репертуара на большом экране. Специальная цена для группового посещения: Для заявок от 15 человек – 120 Р Для заявок от 50 человек – 100 Р Сопровождающий идет бесплатно Акция распространяется только на показы в залах «Стандарт» и «Премьер» Скидка не суммируется с другими акциями Скидка не действует при покупке билетов онлайн Скидка не действует в праздничные дни. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании Заявки принимаются по телефону +7 (4712) 733 533
Клубная карта предоставляет 10% скидку, которая не суммируется с другими скидками. Посетители сами выбирают чем воспользоваться, - картой или другими, доступными им, скидками.
Клубный день проводится во всех кинотеатрах сети каждую среду, в этот день действует скидка только 50%. Другие скидки и клубные карты не работают.
Возраст определяется визуально. В случае сомнений сотрудники имеют право попросить удостоверяющий документ. Скидка действует в понедельник и вторник до 18.00, стоимость билета — 100 рублей. С четверга по воскресенье скидка действует до 18 часов, стоимость билета 120 рублей. Дети до 3х лет также подпадают под действие скидки.
Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.
Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.
Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.
Стоимость билета на сеансы 2D/3D при посещении кинотеатра коллективом: 2D от 10 человек – 150 рублей. На каждые 10 человек предоставляется 1 бесплатный билет для сопровождающего группы; Коллективные посещения осуществляются только в будние дни. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Покупка билетов по акции возможна только в кассе кинотеатра.
Приходи смотреть российские и мировые премьеры в формате 2D и 3D в честь дня рождения со скидкой 50%!. Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа (паспорт/водительское удостоверение) до совершения покупки. Покупка возможна только в кассе кинотеатра. Акция действительна в течение 7 дней – в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после праздника.
Каждый вторник для водителей на любую премьеру на диване действуют специальные цены. *Акция действительна весь день только при предъявлении водительского удостоверения и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по среду для студентов действуют специальные цены. Акция действительна понедельник, вторник и среду весь день только при предъявлении зачетки или студенческого билета и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.