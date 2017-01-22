Оповещения от Киноафиши
«Наследник»
1
Киноафиша Курска
Кинотеатры
ГРИННФИЛЬМ
Отзывы о кинотеатре ГРИННФИЛЬМ
Отзывы о кинотеатре ГРИННФИЛЬМ
Ирина Светлакова
22 января 2017, 14:04
Ужасно,что допускается и разрешается посещать кинозал с едой!Когда приходишь получить удовольствие от фильма,а только и слышишь,как кто-то курит электронные сигареты,начинает кашлять,открываются банки с пивом,затем они падают на пол,на весь зал шуршат пачки от чипсов и т.д!Вот и вся культура поведения в общественных местах!
22 января 2017, 14:04
3
7
Киноафиша.инфо
23 мая 2017, 11:45
в ответ на сообщение
Ирина Светлакова от 22 января 2017, 14:04
Ирина, здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра, возможно будут приняты какие-то новые правила посещения киносеансов.
23 мая 2017, 11:45
0
0
Юрий Купавых
25 июня 2017, 11:07
Просьба. Выделите хотя бы один зал для не курящих, не голодных, не страдающих жаждой. Фильм надо прожить как эпизод в жизни рассказанным режиссером, а не смотреть во время трапезы, для этого есть телевизор.
25 июня 2017, 11:07
1
2
Киноафиша.инфо
28 июня 2017, 16:54
в ответ на сообщение
Юрий Купавых от 25 июня 2017, 11:07
Юрий, здравствуйте!
Благодарим за отзыв. Передаем информацию в кинотеатр, надеемся, что ваше пожелание будет учтено!
Солнечного вам лета и хорошего настроения!
28 июня 2017, 16:54
0
0
Сергей Сергеев
5 января 2020, 22:55
Оценка
Трубку не берут когда пытаешься забронировать несколько раз повторялось это
5 января 2020, 22:55
2
0
Яна Тен
15 мая 2021, 22:37
Отвратительный персонал в кафе,это ужас,хамка и хабалка! Надеюсь примете меры!
15 мая 2021, 22:37
1
0
sburmakin79
25 июля 2021, 11:01
Оценка
Самый крутой проэктор,изображение супер, звук с вибрацией.
25 июля 2021, 11:01
1
0
lenal85.85
1 января 2023, 12:11
Отвратительный кинотеатр. Деньги за билеты не возвращаются уже почти два месяца... Обходите его стороной
1 января 2023, 12:11
1
0
lenal85.85
1 января 2023, 12:12
Хуже кинотеатра нет во всём городе
1 января 2023, 12:12
1
0
Александр Чадов
16 января 2024, 14:04
в ответ на сообщение
Ирина Светлакова от 22 января 2017, 14:04
Совсем ку-ку?
16 января 2024, 14:04
1
0
Александр Чадов
16 января 2024, 14:06
Лучший кинотеатр!
16 января 2024, 14:06
0
0
Юлия Май
1 июня 2024, 19:02
в ответ на сообщение
Ирина Светлакова от 22 января 2017, 14:04
Завидуй молча.
Всегда и везде смотрят фильм и жуют.
1 июня 2024, 19:02
2
0
Полина Помогаева
22 марта 2025, 14:25
Оценка
УЖАС!!!! заходу в зал, а грязи больше чем на свалке. Пока покупала билеты, девушка за кассой матом орала. НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДУ!!! УЖАС
22 марта 2025, 14:25
0
0
Полина Помогаева
22 марта 2025, 14:29
Оценка
ситуация не впервый раз происходит. Всегда покупала билеты на кассе, и сегодня я прихожу, а девушка начинает кричать матом мол долго выбираю место, такое было недавно с этой же девушкой. Просьба уволить персонал и научить их разговаривать с людьми
22 марта 2025, 14:29
0
0
