Оповещения от Киноафиши
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Родина
Отзывы о кинотеатре Родина
Отзывы о кинотеатре Родина
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sergei5828
15 ноября 2022, 11:44
Оценка
Хороший кинотеатр, мы с детьми часто его посещаем. Уютно, интересный репертуар.
15 ноября 2022, 11:44
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winkcool
15 ноября 2022, 12:50
Оценка
Очень хороший кинотеатр. Радует хороший репертуар, уютный зал и доступные цены. Сама часто посещаю и всем рекомендую.
15 ноября 2022, 12:50
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Жанна Вовк
16 ноября 2022, 16:26
Оценка
В кинотеатре "Родина" очень комфортный, всегда чистый зал. Всё видно, даже не первом ряду. Удобно покупать билеты онлайн.
16 ноября 2022, 16:26
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0
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Людмила Зайцева
17 ноября 2022, 09:29
Оценка
Нравится ходить сюда в кино, вежливый персонал,в залах чисто. Качество видео и звука замечательное.
17 ноября 2022, 09:29
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Татьяна Родина
17 ноября 2022, 12:48
Оценка
Чистый, уютный зал, вежливое обслуживание, хорошее настроение-все это мы получили при посещении кинотеатра "Родина".
17 ноября 2022, 12:48
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Светлана Сс
17 ноября 2022, 17:44
Оценка
Уютный кинотеатр, приемлемые цены, большой зал и всегда найдётся свободное местечко. На диванчиках вообще огонь сидеть)
17 ноября 2022, 17:44
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irinapostnikova64
19 ноября 2022, 12:09
Оценка
Люблю этот кинотеатр за уютную обстановку, хорошее обслуживание и низкие цены.
19 ноября 2022, 12:09
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Татьяна Родина
14 декабря 2022, 14:54
Оценка
Недавно посетили наш любимый кинотеатр. Порадовало красивое новогоднее оформление фойе, уютный, чистый зал, приятная музыка перед показом фильма. Всё супер!
14 декабря 2022, 14:54
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sergei5828
21 декабря 2023, 11:40
Оценка
Очень уютный кинотеатр с низкими ценами, премьерными фильмами, чистый и хороший.
21 декабря 2023, 11:40
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Карина Агеева
21 декабря 2023, 11:51
Оценка
Очень уютный кинотеатр, замечательный персонал и качество на высшем уровне!!!
21 декабря 2023, 11:51
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Карина Агеева
21 декабря 2023, 11:52
Оценка
Часто прихожу, всем советую!
21 декабря 2023, 11:52
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Евгений Агеев
21 декабря 2023, 11:58
Оценка
Крутой кинотеатр
21 декабря 2023, 11:58
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Александр Усов
5 апреля 2024, 16:28
Оценка
Классный кинотеатр. Бегал сюда еще мальчишкой. Спустя годы он заметно преобразился и по-прежнему нравится его посещать
5 апреля 2024, 16:28
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Валентина Кондратова (Павлюк)
11 апреля 2025, 19:01
Оценка
Великолепный кинотеатр!!!
Такой уютный, чистый, комфортный!!!
Изумительный , внимательный, заботливый персонал!!!
Как здорово что есть такие превосходные кинотеатры!!!
Работникам кинотеатра желаю крепкого здоровья, мира и полных залов!!!
11 апреля 2025, 19:01
0
0
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Такой уютный, чистый, комфортный!!!
Изумительный , внимательный, заботливый персонал!!!
Как здорово что есть такие превосходные кинотеатры!!!
Работникам кинотеатра желаю крепкого здоровья, мира и полных залов!!!
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