Коля Михайлов
8 ноября 2019, 14:50
Оценка
Идеальное соотношение цены и качества. Мало того, что «5 звезд» один из самых больших кинотеатров города (7 залов), так в нем еще и политика постоянного снижения цен. Билеты стараемся покупать через приложение, бар откровенно недорогой. В нем можно купить напитки сразу вместе с билетами. К тому же здесь есть боулинг и бильярд – зависнуть в «5 звезд» часиков на пять вообще не проблема. Можете сами сходить и убедиться, по кошельку точно не ударит.
8 ноября 2019, 14:50
0
0
Ответить
Екатерина Гудова
17 марта 2021, 22:37
Отличный кинотеатр! Ходим туда с удовольствием! Всё как надо! В зале не душно, слышомость хорошая!
17 марта 2021, 22:37
0
0
Ответить
Людмила Чуваева
19 марта 2022, 21:54
самые низкие цены на билеты в городе, и сеансы есть утром днём и вечером . много залов, не очень громкий звук, хорошее изображение. Единственное ,что не нравится так это то, что в залах холодно и приходиться в куртках сидеть, когда весной уже отключено отопление.
19 марта 2022, 21:54
0
0
Ответить
Ирина Аксёнова
18 мая 2022, 11:10
Оценка
очень громкий звук ..
18 мая 2022, 11:10
0
0
Ответить
9038732151
22 января 2023, 18:16
Оценка
Расположение кресел удобное. Экран видно совсех мест. Все хорошо. Один недостаток, это очень громко включается звук. Громкая озвучка вызывает ощущение дискомфорта. Я думаю, что это не только моё мнение. Если устранить этот недостаток, в остальном все хорошо.
22 января 2023, 18:16
0
0
Ответить
Ксения Самойлова
27 марта 2023, 19:11
Оценка
отвратительное отношение к посетителям. не заслуживает даже одной звезды, какие уж там пять.
бежала после работы, чтобы успеть на сеанс в определённое время, пришла, натерла ноги, на кассе никого нет, подождала, никого нет. в округе ни души. не у кого даже спросить где находится кассир. очень хотела посмотреть фильм, отдохнуть после напряженного рабочего дня, расслабиться, а в итоге получила только негативные эмоции и еще больше стресса. больше ни ногой в это место.
спасибо огромное за полученные эмоции. желаю вам такого же отдыха после тяжелого рабочего дня!
27 марта 2023, 19:11
0
1
Ответить
Альбина Переверзева
3 ноября 2024, 14:16
Оценка
Ужас!!!!!!!! В залах невыносимый ледник!!!!! Люди напяливают на себя все возможное, шапки шарфы куртки, мы с мужем не досидели сеанс, так как было нестерпимо холодно!!!!! Администраторы сказали администрация Пушкинского экономит на отоплении!!!!! Администрация, что же вы так?????!!!!! Люди выходили из зала с красными носами!!!! Вы сами там сидели?????!!!!!!! Примите меры!!!!!!!!!!! Примите меры!!!!!!!
3 ноября 2024, 14:16
0
0
Ответить
Алла Рашкевич
16 ноября 2025, 11:11
Оценка
Любим ваш кинотеатр но есть один очень серьёзный недостаток -- нет поручней при входе в зрительный зал. особенно страшно спускаться Неужели это так дорого, чтобы обезопасить людей и сделать более комфортней посещение ?
16 ноября 2025, 11:11
0
0
Ответить
