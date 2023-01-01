Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Курск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Курска
Кинотеатры
Ассоль
Отзывы о кинотеатре Ассоль
Отзывы о кинотеатре Ассоль
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Ассоль
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оксана Юркина
1 января 2023, 16:20
Оценка
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность всем сотрудникам, за их работу и своевременную помощь. И большая просьба на каникулы, показать Хроники Нарнии.
1 января 2023, 16:20
0
0
Ответить
Егор Кузьмин
4 февраля 2024, 15:35
Оценка
Самый худший кинотеатр не ходите туда работники ужасные
4 февраля 2024, 15:35
1
0
Ответить
Егор Кузьмин
4 февраля 2024, 15:35
Оценка
Фигня а не кинотеатр
4 февраля 2024, 15:35
0
0
Ответить
Самойлова Елена
17 июня 2024, 13:46
Оценка
Купила билеты деньги сняли а билетов нет !!!! Отвратительно
17 июня 2024, 13:46
0
0
Ответить
Центр досуга «Ассоль»
24 июня 2024, 13:22
в ответ на сообщение
Самойлова Елена от 17 июня 2024, 13:46
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, подробнее о случившемся. Мы сделаем всё возможное для решения проблемы! Если Вы потеряли деньги и не смогли посетить сеанс из-за технического сбоя в кассе, Вам будет произведена компенсация. Мы не присваиваем себе денежные средства. Просим Вас связаться с нами!
24 июня 2024, 13:22
0
0
Ответить
Центр досуга «Ассоль»
24 июня 2024, 13:34
в ответ на сообщение
Егор Кузьмин от 4 февраля 2024, 15:35
Здравствуйте! Просим Вас связаться с нами и обсудить ситуацию, которая расстроила Вас при посещении учреждения. Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему.
24 июня 2024, 13:34
0
0
Ответить
Центр досуга «Ассоль»
24 июня 2024, 13:36
в ответ на сообщение
Оксана Юркина от 1 января 2023, 16:20
Здравствуйте! Репертуар кинозала формируется из фильмов, которые находятся в прокате. Цикл фильмов «Хроники Нарнии» на тот момент не мог появиться в нашем репертуаре.
24 июня 2024, 13:36
0
0
Ответить
Центр досуга «Ассоль»
24 июня 2024, 15:15
Дорогие друзья! Коллектив центра досуга «Ассоль» непрерывно работает над улучшением качества обслуживания. Мы всегда рады видеть Вас в стенах нашего учреждения и готовы ответить на любые вопросы.
При возникновении проблем в процессе обслуживания просим Вас связаться с нами для оперативного их решения. Мы открыты к диалогу и сделаем всё возможное, чтобы Вы остались довольны. Ваши положительные эмоции — это главное для нас!
Каналы связи:
Телефон: +7 (4712) 323-962.
Электронная почта: assolkino@yandex.ru.
Личные сообщения группы ВКонтакте https://vk.com/assolkino.
Чат на официальном сайте https://assolkino.ru (в правом нижнем углу).
Личное обращение.
24 июня 2024, 15:15
1
0
Ответить
Евгения Викторовна
24 июня 2024, 16:44
Оценка
Большое спасибо центру "Ассоль" за организацию культурного семейного досуга: ходили и в кино, и на тематические мероприятия. Все очень понравилось.
24 июня 2024, 16:44
1
0
Ответить
Центр досуга «Ассоль»
24 июня 2024, 17:46
в ответ на сообщение
Евгения Викторовна от 24 июня 2024, 16:44
Спасибо за Ваш отзыв. Нам важно знать, что Вы остались довольны посещением центра досуга!
24 июня 2024, 17:46
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Люксор Европа
15 комментариев
5 звезд
8 комментариев
Родина
14 комментариев
ГРИННФИЛЬМ
14 комментариев
Мир
2 комментария
Синема 5 Курск
2 комментария
Сказка
1 комментарий
Кинотеатр им. Щепкина
2 комментария
Юность
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
При возникновении проблем в процессе обслуживания просим Вас связаться с нами для оперативного их решения. Мы открыты к диалогу и сделаем всё возможное, чтобы Вы остались довольны. Ваши положительные эмоции — это главное для нас!
Каналы связи:
Телефон: +7 (4712) 323-962.
Электронная почта: assolkino@yandex.ru.
Личные сообщения группы ВКонтакте https://vk.com/assolkino.
Чат на официальном сайте https://assolkino.ru (в правом нижнем углу).
Личное обращение.
Авторизация по e-mail