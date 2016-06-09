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Скоро в прокате «Цена вершины»
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grunich_on
9 июня 2016, 19:18
Оценка
НИКОГДА не отвечает кассир по указанному номеру телефона на Вашем сайте!!!
9 июня 2016, 19:18
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Ирина Самойлова
11 июня 2016, 23:41
Информацию поправили. Теперь доступен автоинформатор и переключение на кассира.
Спасибо за Вашу внимательность.
11 июня 2016, 23:41
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avtoprofi46
16 июля 2018, 15:27
Оценка
13 июля 2018 повел ребенка на мультик, лучше бы не ходили а этот кинотеатр! Ребенок споткнулся о коробку дверей и о соеденительную планку на стыках ковролина сильно, до мяса содрал колено! К моему удивлению в кинотеатре не нашлось аптечки и элементарных препаратов что бы остановить кровь, около 20 минут прождали, зажимая колено салфетками которые были в баре. Сотрудники кинотеатра, в результате предложили обработать рану водкой, так как ничего больше не нашли. Что к сожалению и пришлось сделать, не известно что за водка была и что за посуда. Уходя оставил свой телефон и попросил, что бы со мной связался руководитель данного заведения! Прошло уже четыре дня, ни кто не перезвонил! Поэтому собственно хочу написать во все возможные инстанции. Раз в местах общественного пользования нет элементарно аптечки, то возможно и пожарная сигнализация там тоже не работает?! Бессовестные, хоть бы один предложил ребенку придти на другие сеансы, раз уж так произошло, что бы сгладить проблему и повысить лояльность. Больше никогда никому не порекомендую это кинотеатр и сам никогда не пойду! Родители будьте бдительны!
16 июля 2018, 15:27
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Киноафиша.инфо
16 июля 2018, 18:23
в ответ на сообщение
avtoprofi46 от 16 июля 2018, 15:27
Здравствуйте! Спасибо за столь подробный отзыв. Информацию передаем в кинотеатр.
16 июля 2018, 18:23
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Юлианна Гончарова
24 июля 2019, 16:42
Оценка
Самый ужасный кинотеатр в мире! Уберите этих кассиров🤦♀️ Надеюсь вас закроют.
24 июля 2019, 16:42
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Artyom Rychkov
1 сентября 2021, 14:16
Оценка
Хороший кинотеатр хороший звук, графика. Любим ходить туда с папой оценка 10 😊
1 сентября 2021, 14:16
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Danila Gatto
4 октября 2021, 14:17
Объективно - самый лучший кинотеатр в плане разнообразия картин. В то время, когда остальные показывают лишь 4-5 самых распиаренных фильмов, здесь выбор значительно шире, и ужастики есть
4 октября 2021, 14:17
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Алина Лаврова
14 января 2023, 19:19
Оценка
Лучше бы не ходила. 14.01.23 пошла на Чебурашку. Покупала электронный билет, пыталась отсканировать как сказала женщина контролер-билетер. Не получилось. Сказала ей, она говорит что не та дата,хотя дата та. Послали покупать билет заново , но фильм уже шел 10 минут, а очередь на пол этажа. Ещё 30 минут стоять в очереди я не хочу.В итоге ушли с испорченным вечером, больше никогда туда не пойду. Только зря потратили деньги на 2 билета 560 рублей😠.Девушка билетер вела себя так как-будто я виновата,что билет не сканируется, и не дала толкового ответа,что делать. Она вела себя так как будто все виноваты кроме нее, и мы были не одни такие. Курск,студенческая 1,Люксор,зал 6. Надеюсь билетерше объяснят как надо вести себя с посетителями 😡
14 января 2023, 19:19
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duplinila2
25 января 2023, 10:07
Оценка
Самый лучший кинотеатр в городе! Там самые удобные и чистые сиденья все супер!
25 января 2023, 10:07
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yukov.06
9 сентября 2023, 13:57
в ответ на сообщение
avtoprofi46 от 16 июля 2018, 15:27
За ребенком следить надо, а не в телефоне залипать. Все у вас вокруг виноваты, а то что клювом сами щелкаете, так это ничего
9 сентября 2023, 13:57
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Нонна Галумян
18 февраля 2024, 23:41
Оценка
ужасный кинотеатр!! сотрудники ужасные, некоторые даже не здороваются, пошли на лёд 3, прошло 2 часа и звук выключился!!! люди из зала пошли разбираться, в здании ни одного человека не было, без звука ничего не понятно что происходит, поэтому взяли и ушли! никому не советую этот кинотеатр!😡😡😡😡😡😡😡😡😡
18 февраля 2024, 23:41
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Алена Врацких
23 декабря 2024, 13:12
Оценка
Пришли, сеанс отменили, не очень приятно, утром привести ребенка, а сеанса нет!!! Не рекомендую !!! Хамское отношение
23 декабря 2024, 13:12
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Игорь Волохин
5 марта 2025, 17:39
В магазине Европа 40 непонятная и не адекватная женщина касир по чеку Коченкова Марина 5.03.2025 в 15.12, набрал мяса, шашлыков мяса взвешенных такой же продавцом , на вопрос зачем перевешивает не сказала не чего, на повторный вопрос зачем перевешивать ответила ""чтобы ты спросил"" был удивлен таким ответом, посмотрел по чеку там её перемешиванием вышло даже меньше на немного отличалось от чека в начале, ну это ладно магазин не обеднеет, а вот отвечать так нельзя это не красиво и не культурно.
5 марта 2025, 17:39
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Виктория Боровая
29 ноября 2025, 17:23
Сегодня ходили на фильм "Есть только МиГ"сидели 4 подростка ,смеялись делали отрыжки,на мои замечания не реагировали. После фильма подхожу к человеку который проверяет билеты и все рассказываю,на что она мне ответила,мы не чем не можем помочь,мы не можем делать замечания. И что теперь можно себя так вести в кинотеатре ? Подросткам делать можно все и везде?
29 ноября 2025, 17:23
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Евгений Павлов
18 января 2026, 10:57
Оценка
Оплатил 2 билета на Аватара 3 в 3D а через дня три вернули деньги потому что в 3D у нас Аватара не показали! Зачем тогда они продавали их? 😡😡😡
18 января 2026, 10:57
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