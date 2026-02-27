Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Курска
Кинотеатры
ГРИННФИЛЬМ
Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»
Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:40
от 480 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
2D
22:25
от 480 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:05
от 480 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
18:20
от 550 ₽
20:45
от 480 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:15
от 550 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:00
от 370 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:10
от 420 ₽
12:00
от 500 ₽
16:10
от 500 ₽
18:40
от 480 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
10:00
от 370 ₽
12:25
от 430 ₽
14:50
от 430 ₽
17:15
от 480 ₽
19:40
от 480 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:00
от 370 ₽
12:10
от 430 ₽
14:20
от 430 ₽
16:30
от 430 ₽
20:30
от 480 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
20:35
от 550 ₽
23:00
от 480 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
18:55
от 480 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
10:05
от 420 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
16:45
от 430 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:00
от 370 ₽
11:40
от 420 ₽
12:20
от 430 ₽
14:00
от 500 ₽
14:40
от 430 ₽
17:00
от 480 ₽
19:20
от 480 ₽
21:40
от 480 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:10
от 550 ₽
Убойные каникулы
комедия, триллер
2009, Канада
2D
23:00
от 480 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
20:05
от 550 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:30
от 370 ₽
12:00
от 500 ₽
12:35
от 430 ₽
14:05
от 500 ₽
14:40
от 430 ₽
18:00
от 550 ₽
20:55
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
