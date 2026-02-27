Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Курска Кинотеатры ГРИННФИЛЬМ Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:40 от 480 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
22:25 от 480 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:05 от 480 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
18:20 от 550 ₽ 20:45 от 480 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:15 от 550 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:00 от 370 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 420 ₽ 12:00 от 500 ₽ 16:10 от 500 ₽ 18:40 от 480 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
10:00 от 370 ₽ 12:25 от 430 ₽ 14:50 от 430 ₽ 17:15 от 480 ₽ 19:40 от 480 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 от 370 ₽ 12:10 от 430 ₽ 14:20 от 430 ₽ 16:30 от 430 ₽ 20:30 от 480 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
20:35 от 550 ₽ 23:00 от 480 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
18:55 от 480 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
10:05 от 420 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
16:45 от 430 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 370 ₽ 11:40 от 420 ₽ 12:20 от 430 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:40 от 430 ₽ 17:00 от 480 ₽ 19:20 от 480 ₽ 21:40 от 480 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
22:10 от 550 ₽
Убойные каникулы
Убойные каникулы комедия, триллер 2009, Канада
2D
23:00 от 480 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
20:05 от 550 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:30 от 370 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:35 от 430 ₽ 14:05 от 500 ₽ 14:40 от 430 ₽ 18:00 от 550 ₽ 20:55 от 480 ₽
