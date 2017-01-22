Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в Курске находится в современном ТРЦ «Мега Гринн» по адресу просп. К.Маркса, 58.
Это первый девятизальный мультиплекс, использующий лазерную проекцию и 26-канальную систему объемного звука «Barco AuroMAX» во всех залах. Кинопоказы осуществляются с помощью лазерных 3D-проекторов «Barco». Такое инновационное оборудование переносит зрителей в захватывающее действо киноленты, делая его реалистичным.
Высоту экрана «Премьерного» зрительного зала можно сравнить с высотой трехэтажного дома. Также имеется 3 кинозала повышенной комфортности с мягкими и удобными диванами для каждого посетителя, дизайнерскими столиками и большим расстоянием между рядами.
Фойе кинотеатра и зрительные залы отличаются оригинальным дизайном интерьеров. Начало сеанса посетители ожидают, сидя на мягких диванчиках в уютной зоне отдыха.
В репертуаре — мировые блокбастеры, фестивальные фильмы, получившие престижные награды, лучшее российское кино, мульфильмы для детей.
С понедельника по пятницу билеты в кино по сниженной цене – от 150 рублей! Предъяви студенческий билет* и покупай билеты с выгодой! Формат 2D - 150 руб. Формат 3D - 180 руб. Условия акции: Действует при предъявлении студенческого билета; Распространяется на фильмы любого формата (2D/3D) без ограничения по времени; Не распространяется на демонстрацию фильмов в выходные и праздничные дни; Не действует в залах «Комфорт», местах «Люкс» и «LOVE» Акции не суммируются; Может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. *Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет в кино. По одному документу можно приобрести один билет в кино.
В день рождения ходи в кино БЕСПЛАТНО! Предъяви на кассе паспорт и получи билет в кино! Условия: Именинник должен быть совершеннолетним либо в сопровождении взрослых. Действует только при предъявлении официального документа. Возможен просмотр только одного фильма. Предложение не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Предложение может быть запрещено на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности акции уточняйте в кинотеатре.
Предоставляем возможность просмотра любого художественного фильма из текущего репертуара на большом экране. Специальная цена для группового посещения: Для заявок от 15 человек – 120 Р Для заявок от 50 человек – 100 Р Сопровождающий идет бесплатно Акция распространяется только на показы в залах «Стандарт» и «Премьер» Скидка не суммируется с другими акциями Скидка не действует при покупке билетов онлайн Скидка не действует в праздничные дни. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании Заявки принимаются по телефону +7 (4712) 733 533