Кинотеатры ГРИННФИЛЬМ

ГРИННФИЛЬМ

Курск
Адрес
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
Телефон

+7 (4712) 73-35-33 / бронирование

Билеты от 340 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Мега Гринн»

О кинотеатре

Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в Курске находится в современном ТРЦ «Мега Гринн» по адресу просп. К.Маркса, 58.

Это первый девятизальный мультиплекс, использующий лазерную проекцию и 26-канальную систему объемного звука «Barco AuroMAX» во всех залах. Кинопоказы осуществляются с помощью лазерных 3D-проекторов «Barco». Такое инновационное оборудование переносит зрителей в захватывающее действо киноленты, делая его реалистичным.

Высоту экрана «Премьерного» зрительного зала можно сравнить с высотой трехэтажного дома. Также имеется 3 кинозала повышенной комфортности с мягкими и удобными диванами для каждого посетителя, дизайнерскими столиками и большим расстоянием между рядами.

Фойе кинотеатра и зрительные залы отличаются оригинальным дизайном интерьеров. Начало сеанса посетители ожидают, сидя на мягких диванчиках в уютной зоне отдыха.

В репертуаре — мировые блокбастеры, фестивальные фильмы, получившие престижные награды, лучшее российское кино, мульфильмы для детей.

8.1
17 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:40 от 430 ₽ ...
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
22:25 от 430 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 430 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
14:10 от 450 ₽ 18:05 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Ирина Светлакова 22 января 2017, 14:04
Ужасно,что допускается и разрешается посещать кинозал с едой!Когда приходишь получить удовольствие от фильма,а только и слышишь,как кто-то курит… Читать дальше…
Сергей Сергеев 5 января 2020, 22:55
Трубку не берут когда пытаешься забронировать несколько раз повторялось это
17 голосов
Скидки в кинотеатре
Ты студент?

С понедельника по пятницу билеты в кино по сниженной цене – от 150 рублей! Предъяви студенческий билет* и покупай билеты с выгодой! Формат 2D - 150 руб. Формат 3D - 180 руб. Условия акции: Действует при предъявлении студенческого билета; Распространяется на фильмы любого формата (2D/3D) без ограничения по времени; Не распространяется на демонстрацию фильмов в выходные и праздничные дни; Не действует в залах «Комфорт», местах «Люкс» и «LOVE» Акции не суммируются; Может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. *Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет в кино. По одному документу можно приобрести один билет в кино.

Студентам
Именинникам

В день рождения ходи в кино БЕСПЛАТНО! Предъяви на кассе паспорт и получи билет в кино! Условия: Именинник должен быть совершеннолетним либо в сопровождении взрослых. Действует только при предъявлении официального документа. Возможен просмотр только одного фильма. Предложение не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Предложение может быть запрещено на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности акции уточняйте в кинотеатре.

В день рождения
Групповые посещения #ВСЕМВКИНО!

Предоставляем возможность просмотра любого художественного фильма из текущего репертуара на большом экране. Специальная цена для группового посещения: Для заявок от 15 человек – 120 Р Для заявок от 50 человек – 100 Р Сопровождающий идет бесплатно Акция распространяется только на показы в залах «Стандарт» и «Премьер» Скидка не суммируется с другими акциями Скидка не действует при покупке билетов онлайн Скидка не действует в праздничные дни. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании Заявки принимаются по телефону +7 (4712) 733 533

Коллективные заявки Школьникам
Фильмы в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:40 от 430 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
22:25 от 430 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:05 от 430 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
