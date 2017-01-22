Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в Курске находится в современном ТРЦ «Мега Гринн» по адресу просп. К.Маркса, 58.

Это первый девятизальный мультиплекс, использующий лазерную проекцию и 26-канальную систему объемного звука «Barco AuroMAX» во всех залах. Кинопоказы осуществляются с помощью лазерных 3D-проекторов «Barco». Такое инновационное оборудование переносит зрителей в захватывающее действо киноленты, делая его реалистичным.



Высоту экрана «Премьерного» зрительного зала можно сравнить с высотой трехэтажного дома. Также имеется 3 кинозала повышенной комфортности с мягкими и удобными диванами для каждого посетителя, дизайнерскими столиками и большим расстоянием между рядами.

Фойе кинотеатра и зрительные залы отличаются оригинальным дизайном интерьеров. Начало сеанса посетители ожидают, сидя на мягких диванчиках в уютной зоне отдыха.

Высоту экрана «Премьерного» зрительного зала можно сравнить с высотой трехэтажного дома. Также имеется три кинозала (№5, №6, №7) повышенной комфортности.



В репертуаре — мировые блокбастеры, фестивальные фильмы, получившие престижные награды, лучшее российское кино, мульфильмы для детей.