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Скидки и акции в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Ты студент?

С понедельника по пятницу билеты в кино по сниженной цене – от 150 рублей! Предъяви студенческий билет* и покупай билеты с выгодой! Формат 2D - 150 руб. Формат 3D - 180 руб. Условия акции: Действует при предъявлении студенческого билета; Распространяется на фильмы любого формата (2D/3D) без ограничения по времени; Не распространяется на демонстрацию фильмов в выходные и праздничные дни; Не действует в залах «Комфорт», местах «Люкс» и «LOVE» Акции не суммируются; Может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. *Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет в кино. По одному документу можно приобрести один билет в кино.

Студентам
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Именинникам

В день рождения ходи в кино БЕСПЛАТНО! Предъяви на кассе паспорт и получи билет в кино! Условия: Именинник должен быть совершеннолетним либо в сопровождении взрослых. Действует только при предъявлении официального документа. Возможен просмотр только одного фильма. Предложение не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Предложение может быть запрещено на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности акции уточняйте в кинотеатре.

В день рождения
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Групповые посещения #ВСЕМВКИНО!

Предоставляем возможность просмотра любого художественного фильма из текущего репертуара на большом экране. Специальная цена для группового посещения: Для заявок от 15 человек – 120 Р Для заявок от 50 человек – 100 Р Сопровождающий идет бесплатно Акция распространяется только на показы в залах «Стандарт» и «Премьер» Скидка не суммируется с другими акциями Скидка не действует при покупке билетов онлайн Скидка не действует в праздничные дни. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании Заявки принимаются по телефону +7 (4712) 733 533

Коллективные заявки Школьникам
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
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Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
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Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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Дьявол носит Prada 2
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Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
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