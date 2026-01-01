С понедельника по пятницу билеты в кино по сниженной цене – от 150 рублей! Предъяви студенческий билет* и покупай билеты с выгодой! Формат 2D - 150 руб. Формат 3D - 180 руб. Условия акции: Действует при предъявлении студенческого билета; Распространяется на фильмы любого формата (2D/3D) без ограничения по времени; Не распространяется на демонстрацию фильмов в выходные и праздничные дни; Не действует в залах «Комфорт», местах «Люкс» и «LOVE» Акции не суммируются; Может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. *Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет в кино. По одному документу можно приобрести один билет в кино.
В день рождения ходи в кино БЕСПЛАТНО! Предъяви на кассе паспорт и получи билет в кино! Условия: Именинник должен быть совершеннолетним либо в сопровождении взрослых. Действует только при предъявлении официального документа. Возможен просмотр только одного фильма. Предложение не суммируется с другими акциями, скидками и предложениями. Предложение может быть запрещено на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности акции уточняйте в кинотеатре.
Предоставляем возможность просмотра любого художественного фильма из текущего репертуара на большом экране. Специальная цена для группового посещения: Для заявок от 15 человек – 120 Р Для заявок от 50 человек – 100 Р Сопровождающий идет бесплатно Акция распространяется только на показы в залах «Стандарт» и «Премьер» Скидка не суммируется с другими акциями Скидка не действует при покупке билетов онлайн Скидка не действует в праздничные дни. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании Заявки принимаются по телефону +7 (4712) 733 533