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Алексей Иванов
5 мая 2017, 21:03
Оценка
Расписание сайта не совпадает с фактическим расписанием.Пришли на сеанс Стражи Галактики 2 в 21:35 по данным сайта.а на самом деле последний сеанс был в 16 00.Безобразие.
5 мая 2017, 21:03
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Юность Кинотеатр
22 мая 2017, 20:56
Алексей, мы приносим свои извинения по поводу случившегося. В кинотеатре проводилось мероприятие, в связи с этим сеансы позже 19-00 были отменены.
22 мая 2017, 20:56
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