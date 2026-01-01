Сеть кинотеатров «Синема Стар» была основана в 2005 году.
За 10 лет активного развития компания создала международную сеть кинотеатров, принципы которой — непрерывная модернизация и расширение региональной сети как внутри России, так и за ее пределами.
«Синема Стар» – премьерная сеть кинотеатров, она работает «первым экраном». Еженедельно зритель может увидеть все фильмы, которые выходят в прокат в России. Данная сеть придерживается гибкой ценовой политики: стоимость билетов варьируется в зависимости от дня недели и времени суток.
Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Цена билета на 2D фильмы - 150 рублей, на 3D - 170 рублей. Специальная цена «киновторника» не действует в премьерную неделю фильма. Данная акция действует только в рабочие вторники. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.