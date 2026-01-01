Оповещения от Киноафиши
Сеть кинотеатров Синема Стар в Калуге

Калуга
О сети

Сеть кинотеатров «Синема Стар» была основана в 2005 году.

За 10 лет активного развития компания создала международную сеть кинотеатров, принципы которой — непрерывная модернизация и расширение региональной сети как внутри России, так и за ее пределами.

«Синема Стар» – премьерная сеть кинотеатров, она работает «первым экраном». Еженедельно зритель может увидеть все фильмы, которые выходят в прокат в России. Данная сеть придерживается гибкой ценовой политики: стоимость билетов варьируется в зависимости от дня недели и времени суток.

В других городах
Архангельск, Белгород, Вологда, Ереван, Коломна, Кострома, Москва, Орел, Реутов, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль
Кинотеатры
Синема Стар ТК "21 век"
ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
3 отзыва
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
19 отзывов
Все кинотеатры
Скидки в сети
Скидка группам / Синема Стар ТК "21 век"

Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Студентам / Синема Стар ТК "21 век"

При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Счастливый вторник / Синема Стар ТК "21 век"

Цена билета на 2D фильмы - 150 рублей, на 3D - 170 рублей. Специальная цена «киновторника» не действует в премьерную неделю фильма. Данная акция действует только в рабочие вторники. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Все скидки в сети Скидки во всех кинотеатрах Калуги
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Мой дед
Мой дед
2025, Россия, приключения, семейный
