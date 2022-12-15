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Рейтинг сериалов в жанре детский

Рапунцель: Новая история
1 Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези 2017, США
8.2
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Чип и Дейл спешат на помощь
2 Чип и Дейл спешат на помощь
приключения, детский 1989, США
8.1
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Хильда
3 Хильда
приключения, детский, фэнтези 2018, США
6.9
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Кармен Сандиего
4 Кармен Сандиего
комедия, приключения, детский 2019, США
6.7
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Дом совы
5 Дом совы
комедия, детский, фэнтези 2020, США
6.0
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