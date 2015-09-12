Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Игроделы
Постер сериала Игроделы
Постер сериала Игроделы
Постер сериала Игроделы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Игроделы

Игроделы (2015 - 2019)

Game Shakers 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 30 часов 30 минут

О чем сериал

Когда ученицы седьмого класса Бэйб и Кензи придумали игру «Китолёт» в качестве домашнего задания, они мечтали лишь о том, чтобы получить хорошую оценку. Кто же знал, что их проект станет игрой года?! Теперь у них своё дело, приносящее миллионы. Казалось бы, что может пойти не так? А вот что – суперзвезда рэпа Дабл Джи узнаёт, что девочки без разрешения использовали в игре его песню, и решает отсудить весь их бизнес! Чтобы исправить положение, Бэйб и Кензи предлагают реперу деловое партнёрство, а его сыну, Трипл Джи – должность консультанта по играм.

В ролях
В ролях
Тэннер Бьюкэнэн
Тэннер Бьюкэнэн
Бенжамин Флорес мл.
Бенжамин Флорес мл.
Кри Чикчино
Реджи Дэвис
Кел Митчелл
Мадисин Шипман
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Зарубежные комедийные сериалы: список лучших Зарубежные комедийные сериалы: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
4.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Игроделы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 19 эпизодов
 
Игроделы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 24 эпизода
 
Игроделы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 18 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше