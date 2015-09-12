Когда ученицы седьмого класса Бэйб и Кензи придумали игру «Китолёт» в качестве домашнего задания, они мечтали лишь о том, чтобы получить хорошую оценку. Кто же знал, что их проект станет игрой года?! Теперь у них своё дело, приносящее миллионы. Казалось бы, что может пойти не так? А вот что – суперзвезда рэпа Дабл Джи узнаёт, что девочки без разрешения использовали в игре его песню, и решает отсудить весь их бизнес! Чтобы исправить положение, Бэйб и Кензи предлагают реперу деловое партнёрство, а его сыну, Трипл Джи – должность консультанта по играм.