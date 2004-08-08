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Киноафиша Сериалы Колдовская история

Колдовская история (2014 - 2015)

Every Witch Way 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 40 часов 30 минут

О чем сериал

Главная героиня - девочка-подросток Эмма - переезжает в Майами из другого города и внезапно обнаруживает у себя странные способности. Оказывается, она принадлежит к волшебному миру, в котором обитают злые и добрые ведьмы, хранители магии и различная нечисть. В новой школе милая и общительная Эмма быстро находит друзей, но здесь же для нее начинаются и новые испытания. Ей предстоит не только развить свои сверхъестественные способности в борьбе с темными силами, но и завоевать сердце школьного кумира Дэниэля и разгадать тайну директора школы. Главная соперница Эммы - ее ревнивая подружка Мэдди, которая всегда встает на ее пути, насылает злые заклинания и строит козни. Мэдди и Эмма охотятся за магической книгой Гексорен, позволяющей ее владельцу забирать силу избранных магов в ночь лунного затмения и становиться еще могущественнее.

В ролях
В ролях
Тайлер Альварес
Тайлер Альварес
Rahart Adams
Даниэла Нивз
Пэрис Смит
Ник Мерико
Паола Андино
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Сезоны
Колдовская история - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 20 эпизодов
 
Колдовская история - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2004, 24 эпизода
 
Колдовская история - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 19 эпизодов
 
Колдовская история - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 18 эпизодов
 
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