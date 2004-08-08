Главная героиня - девочка-подросток Эмма - переезжает в Майами из другого города и внезапно обнаруживает у себя странные способности. Оказывается, она принадлежит к волшебному миру, в котором обитают злые и добрые ведьмы, хранители магии и различная нечисть. В новой школе милая и общительная Эмма быстро находит друзей, но здесь же для нее начинаются и новые испытания. Ей предстоит не только развить свои сверхъестественные способности в борьбе с темными силами, но и завоевать сердце школьного кумира Дэниэля и разгадать тайну директора школы. Главная соперница Эммы - ее ревнивая подружка Мэдди, которая всегда встает на ее пути, насылает злые заклинания и строит козни. Мэдди и Эмма охотятся за магической книгой Гексорен, позволяющей ее владельцу забирать силу избранных магов в ночь лунного затмения и становиться еще могущественнее.