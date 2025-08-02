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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 1927

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 1927 года

Восход солнца 7.9
1 Восход солнца
мелодрама, криминал, драма 1927, США
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Крылья 7.6
2 Крылья
мелодрама, боевик, драма, военный 1927, США
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Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
120
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
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