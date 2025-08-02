Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 1948

Рейтинг фильмов в жанре анимация 1948 года

Серая Шейка 7.7
1 Серая Шейка
анимация 1948, СССР
Оцените
Цветик-Семицветик 7.5
2 Цветик-Семицветик
анимация 1948, СССР
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
120
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
AMC прощаются с Дэрилом, но не отпускают до конца? Что известно о последнем четвертом сезоне «Ходячих мертвецов»
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше