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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1920

Рейтинг фильмов 1920 года

Вoдопад жизни 7.7
1 Вoдопад жизни
драма, мелодрама 1920, США
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Кабинет доктора Калигари 7.4
2 Кабинет доктора Калигари
драма, ужасы, триллер 1920, Германия
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Знак Зорро 7.3
3 Знак Зорро
вестерн, мелодрама, приключения 1920, США
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