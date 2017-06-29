Меню
Кто снимался в фильме «Елки новые»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: «Ёлки новые» — шестой фильм популярной российской новогодней серии, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым. Лента вышла в прокат 21 декабря 2017 года, продолжив традицию объединять…
