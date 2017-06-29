Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто снимался в фильме «Елки новые»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Ёлки новые» — шестой фильм популярной российской новогодней серии, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым. Лента вышла в прокат 21 декабря 2017 года, продолжив традицию объединять праздничные истории из разных уголков России.

Сюжет фильма

Как и предыдущие фильмы серии, «Ёлки новые» разворачиваются вокруг нескольких сюжетных линий, происходящих в разных регионах страны. Герои сталкиваются с курьёзными, трогательными и комичными ситуациями, но неизменно находят пути к счастью благодаря новогоднему духу и закону шести рукопожатий.

Истории включают:

  • Бориса и Евгения (Иван Ургант и Сергей Светлаков), продолжающих свои приключения, несмотря на разногласия.
  • Дмитрия Нагиева в роли Юрия Внукова, попадающего в нелепые ситуации из-за ревности.
  • Юлии Александровой в роли беременной Снегурочки, которая неожиданно подружилась с киргизским рабочим, которого играет Геннадий Турантаев.
  • Трогательную историю мальчика Егора Орлова из Хабаровска и его семьи.

Основные актёры и их роли в фильме  «Ёлки новые»

Фильм отличается внушительным кастом, где задействованы известные актёры:

  • Иван Ургант — Борис Воробьёв.
  • Сергей Светлаков — Евгений.
  • Дмитрий Нагиев — Юрий Внуков.
  • Елена Яковлева — мама Андрея.
  • Юлия Александрова — Марина, беременная Снегурочка.
  • Константин Хабенский — рассказчик.
  • Сергей Пускепалис — Виктор Орлов, отец мальчика Егора.
  • Екатерина Климова — Ксения Ласточкина, телеведущая.
  • Андрей Бурковский — Игорь, её ревнивый жених.

Кроме того, к фильму присоединились молодые и перспективные актёры: Анфиса Чёрных, Таисия Вилкова, Даниил Вахрушев, а также актёр из Якутии Геннадий Турантаев, подчеркнувший многонациональный характер страны.

Фильм продолжает традицию франшизы, объединяя разные истории, но привносит и новые элементы, включая больше социальных подтекстов, таких как межкультурные различия и семейные ценности.
«Ёлки новые» подарили зрителям очередную порцию юмора и добра, став неотъемлемой частью новогоднего кинорепертуара. Хотя отзывы о фильме были неоднозначными, он сохранил свою главную задачу — создавать атмосферу праздника и объединять зрителей под ёлкой.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Елки новые
Елки новые комедия, семейный
2017, Россия
5.0
