Кто снимался в фильме «Елки новые»?

«Ёлки новые» — шестой фильм популярной российской новогодней серии, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым. Лента вышла в прокат 21 декабря 2017 года, продолжив традицию объединять праздничные истории из разных уголков России.
Как и предыдущие фильмы серии, «Ёлки новые» разворачиваются вокруг нескольких сюжетных линий, происходящих в разных регионах страны. Герои сталкиваются с курьёзными, трогательными и комичными ситуациями, но неизменно находят пути к счастью благодаря новогоднему духу и закону шести рукопожатий.
Истории включают:
Фильм отличается внушительным кастом, где задействованы известные актёры:
Кроме того, к фильму присоединились молодые и перспективные актёры: Анфиса Чёрных, Таисия Вилкова, Даниил Вахрушев, а также актёр из Якутии Геннадий Турантаев, подчеркнувший многонациональный характер страны.
Фильм продолжает традицию франшизы, объединяя разные истории, но привносит и новые элементы, включая больше социальных подтекстов, таких как межкультурные различия и семейные ценности.
«Ёлки новые» подарили зрителям очередную порцию юмора и добра, став неотъемлемой частью новогоднего кинорепертуара. Хотя отзывы о фильме были неоднозначными, он сохранил свою главную задачу — создавать атмосферу праздника и объединять зрителей под ёлкой.
