Кто снимался в фильме «Елки новые»?

«Ёлки новые» — шестой фильм популярной российской новогодней серии, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым. Лента вышла в прокат 21 декабря 2017 года, продолжив традицию объединять праздничные истории из разных уголков России.

Сюжет фильма

Как и предыдущие фильмы серии, «Ёлки новые» разворачиваются вокруг нескольких сюжетных линий, происходящих в разных регионах страны. Герои сталкиваются с курьёзными, трогательными и комичными ситуациями, но неизменно находят пути к счастью благодаря новогоднему духу и закону шести рукопожатий.

Истории включают:

Бориса и Евгения (Иван Ургант и Сергей Светлаков), продолжающих свои приключения, несмотря на разногласия.

Дмитрия Нагиева в роли Юрия Внукова, попадающего в нелепые ситуации из-за ревности.

Юлии Александровой в роли беременной Снегурочки, которая неожиданно подружилась с киргизским рабочим, которого играет Геннадий Турантаев.

Трогательную историю мальчика Егора Орлова из Хабаровска и его семьи.

Основные актёры и их роли в фильме «Ёлки новые»

Фильм отличается внушительным кастом, где задействованы известные актёры:

Иван Ургант — Борис Воробьёв.

Сергей Светлаков — Евгений.

Дмитрий Нагиев — Юрий Внуков.

Елена Яковлева — мама Андрея.

Юлия Александрова — Марина, беременная Снегурочка.

Константин Хабенский — рассказчик.

Сергей Пускепалис — Виктор Орлов, отец мальчика Егора.

Екатерина Климова — Ксения Ласточкина, телеведущая.

Андрей Бурковский — Игорь, её ревнивый жених.

Кроме того, к фильму присоединились молодые и перспективные актёры: Анфиса Чёрных, Таисия Вилкова, Даниил Вахрушев, а также актёр из Якутии Геннадий Турантаев, подчеркнувший многонациональный характер страны.

Фильм продолжает традицию франшизы, объединяя разные истории, но привносит и новые элементы, включая больше социальных подтекстов, таких как межкультурные различия и семейные ценности.

«Ёлки новые» подарили зрителям очередную порцию юмора и добра, став неотъемлемой частью новогоднего кинорепертуара. Хотя отзывы о фильме были неоднозначными, он сохранил свою главную задачу — создавать атмосферу праздника и объединять зрителей под ёлкой.