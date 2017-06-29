Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Теги
ёлки лохматые
Спроси Киноафишу
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
ёлки лохматые
Какие актеры снимались в фильме «Ёлки лохматые»?
Ответить
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Ёлки лохматые» рассказывает о забавных приключениях людей и их питомцев накануне Нового года. В картине участвуют известные российские актёры, которые воплотили на экране ярких и…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино.
Задать вопрос
Теги
бюджет фильма
в каком порядке смотреть фильмы?
дата выхода
жанры кино
кассовые сборы
кто играл роль?
озвучка и дубляж
оскар
песни и музыка из фильмов
продолжительность фильма
сколько серий?
факты о фильме
Все теги
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667