Какие актеры снимались в фильме «Ёлки лохматые»?

Фильм «Ёлки лохматые» рассказывает о забавных приключениях людей и их питомцев накануне Нового года. В картине участвуют известные российские актёры, которые воплотили на экране ярких и запоминающихся персонажей, как человеческих, так и животных.
Андрей Мерзликин — Леха — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, телеведущий. В 2018 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В фильме он сыграл Леху — одного из центральных персонажей, который участвует в забавных и трогательных новогодних событиях.
Ян Цапник — Макар — российский актёр театра и кино. Артист дважды номинировался на «Нику», за фильмы «Горько» (2014) и «Призрак» (2016). В роли Макара он исполнил комедийного персонажа, ставшего важным участником в сюжетных линиях фильма.
Лера Стреляева — Настя — актриса, родилась 12 января 2003 года. В 2011-2018 годах снялась в нескольких фильмах, включая «Ёлки лохматые» (2014). В этом фильме она сыграла Настю, одну из ключевых фигур, чьи переживания и поиски приводят к важным событиям.
Галина Коньшина — Бабушка — российская актриса, известная своими ролями в театре и кино. В фильме она сыграла бабушку, чей опыт и забота становятся неотъемлемой частью новогодней истории.
Фемме Фатале — Йоко — собака породы кавалер кинг чарльз спаниель, исполнившая роль Йоко в фильме «Ёлки лохматые». Этот талантливый питомец стал одним из самых милых и забавных персонажей фильма, добавив очарования в новогоднюю атмосферу.
Айса — Пират — порода Бордер Колли, известная своим умом и сообразительностью. Пират исполнил роль собаки, которая помогает развивать сюжет, показывая высокий интеллект и умение работать с людьми.
Пётр Фёдоров — Папа — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. В фильме он сыграл папу, важного персонажа, который становится частью основной семейной истории.
Аня Чиповская — Мама — российская актриса театра и кино, лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. В фильме она исполнила роль мамы, добавив теплоты и заботы в сюжет.
Виктор Васильев — Администратор отеля для собак — российский актёр, телеведущий и шоумен, бывший участник КВН. Он сыграл администратора необычного отеля для собак, где происходят интересные события, связанные с пушистыми героями фильма.
