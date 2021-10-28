В какой серии убьют Джоффри в «Игре престолов»?

Наш ответ:

Джоффри Баратеона убивают во второй серии четвертого сезона, получившей название «Лев и Роза» (в честь союза Джоффри и Маргери, представителей дома Ланнистеров, на гербе которых изображен лев, и дома Тирелл, на гербе которых изображена роза). Сценарий к эпизоду написал Джордж Р. Р. Мартин, автор серии книг «Песнь Льда и Огня», по которым снят сериал. Этот эпизод был его единственным вкладом в сериал в этом сезоне. Эпизод выиграл премию «Эмми» за лучшие костюмы к сериалу. В апреле 2014 года после премьеры серии актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри, сказал, что больше не планирует сниматься в кино.