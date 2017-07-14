По какой книге снят фильм «Игра престолов»?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Многосерийный фильм «Игра престолов» с Эмилией Кларк, Китом Харингтоном, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и другими звездами в главных ролях снят по серии книг писателя Джорджа Р. Мартина «Песнь льда и пламени». Сериал насчитывает 8 сезонов, из которых по книгам Мартина сняты лишь 5: шестой, седьмой и восьмой сезоны являются самостоятельными проектами, поскольку съемки сериала «обогнали» написание книг, и цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Мартина еще не закончен. Очередная книга писателя из этой серии, «Ветра зимы», находится в процессе написания.

Русский трейлер 7 сезона «Игры престолов»:

Теги: факты о фильме
