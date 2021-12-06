Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Анна-детективъ»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Создатели популярного российского сериала пока не делали официальных заявлений по поводу продолжения. Однако на то, что третьему сезону быть, намекнул исполнитель роли Петра Миронова Борис Хвошнянский. В апреле 2021 года на гастролях в Пензе актер встретился с поклонниками. Во время беседы Хвошнянский обмолвился, что, возможно, сериал получит продолжение, а его герой вряд ли обретет постоянную спутницу жизни и станет добропорядочным семьянином – характер не тот. Кроме того, в пользу продолжения говорит спрос на «Анну-детектива» не только в России, но и за рубежом.

На международном рынке контента KEY BUYERS EVENT, который состоялся в июле 2021 года, компания Star Media представила второй сезон сериала, которым заинтересовались иностранные байеры.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Николаи Бурдуковскии 24 июня 2022, 05:47
Надеюсь скоро станет известно будет ли 3 сезон, не напрасны ли ожидания поклонников, надеюсь 3 сезон будет .
