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Александра Никифорова

Aleksandra Nikiforova
Александра Никифорова
Александра Никифорова Aleksandra Nikiforova
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Дата рождения
16 февраля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Севастополь, Украина
Рост
170 см
Биография Александры Никифоровой

Александра Никифорова родилась 16 февраля 1993 года в Крыму. В ее семье уже были представители сферы искусства, например, сестра Сашиной мамы служила актрисой в Театре Черноморского флота. Она и стала первым кумиром будущей звезды. Мысли о сцене у Саши появились еще до школы, а в ранние годы маленькая девочка уже вовсю исполняла свои первые роли в театре. В 15 лет ее взяли в актерский состав ТЮЗа в ее родном городе Севастополе, а вскоре пригласили в труппу частного театра «Психо Дель Арт». В эти же годы Саша впервые появляется на экране. Одной из первых ролей Никифоровой стала школьница Люда в приключенческой картине «Трое с площади Карронад».

В 2010 году Саша отправляется в Северную столицу для участия в молодежном конкурсе «Ум + красота = студент». По признанию актрисы, она просто воспользовалась поводом, чтобы посмотреть Питер. Однако это не помешало ей одержать в конкурсе победу и получить главный приз – возможность бесплатно учиться в любом местном университете. Конечно, выбор Саши пал на театральный вуз, однако окончить его Власовой не удалось.

Актриса перевелась в московское Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Причиной тому стала влюбленность в режиссера Евгения Семенова, который впоследствии станет мужем Саши. В 2015 году у пары родилась дочь, а через два года они расстались. Причиной тому стали участившиеся скандалы на финансовой почве и большая занятость Саши, из-за которой ей не удавалось много времени уделять семье.

Многие зрители запомнили актрису в качестве главной героини исторической саги «Анна-детективъ». Уже после первого знакомства со сценарием Александра поняла, что образ Ани Мироновой ей очень импонирует, вследствие чего персонаж и актриса практически слились в одно целое.

Интересные факты о Александре Никифоровой
  • После поступления на бюджетное отделение в питерский театральный вуз Саша испытала сомнение в правильности своего решения и перевелась на филологический. Во второй раз в Российский государственный институт сценических искусств Власова пошла уже на общих условиях. Однако одобрение профессионалов придало ей уверенности;
  • В декрете актриса провела всего полтора месяца, после чего вернулась к съемкам. Муж привозил маленькую дочь прямо на площадку, где Саша кормила кроху в укромном уголке;
  • Ради роли в проекте «Султан моего сердца» девушка за два месяца выучила турецкий язык. По признанию актрисы, так много информации в столь сжатые сроки ей не приходилось осваивать даже во времена студенчества.
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