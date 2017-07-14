Меню
Кто озвучивал на русском героев мультфильма «Головоломка» 2015?

Кто озвучивал на русском героев мультфильма «Головоломка» 2015?

14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Головоломка», вышедшего в 2015 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Радость - Эми Полер - Наталья Рудина

Печаль - Филлис Смит - Олеся Железняк

Брезгливость - Минди Калинг - Ксения Собчак

Гнев - Льюис Блэк - Дмитрий Нагиев

Страх - Билл Хейдер - Владимир Епифанцев

Бинго-Бонго - Ричард Кайнд - Максим Виторган

Райли Андерсон - Кейтлин Диас - Ангелина Грязева

Билл Андерсон - Кайл Маклахлен - Денис Некрасов

Джилл Андерсон - Дайан Лейн - Татьяна Шитова

Эмоции крутой девчонки - Рашида Джонс - Екатерина Сёмина

Чистильщица памяти Пола - Пола Паундстон - Елена Шульман

Чистильщик памяти Бобби - Бобби Мойнихэн - Алексей Войтюк

Бразильский вертолётчик - Карлос Алазраки - Алексей Черных

Клоун Лысик - Джош Кули - Сергей Чихачёв

Режиссёр снов - Пола Пелл - Анастасия Лапина

Теги: озвучка и дубляж
