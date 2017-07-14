Кто озвучивал на русском героев мультфильма «Головоломка» 2015?

Героев мультфильма «Головоломка», вышедшего в 2015 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Радость - Эми Полер - Наталья Рудина
Печаль - Филлис Смит - Олеся Железняк
Брезгливость - Минди Калинг - Ксения Собчак
Гнев - Льюис Блэк - Дмитрий Нагиев
Страх - Билл Хейдер - Владимир Епифанцев
Бинго-Бонго - Ричард Кайнд - Максим Виторган
Райли Андерсон - Кейтлин Диас - Ангелина Грязева
Билл Андерсон - Кайл Маклахлен - Денис Некрасов
Джилл Андерсон - Дайан Лейн - Татьяна Шитова
Эмоции крутой девчонки - Рашида Джонс - Екатерина Сёмина
Чистильщица памяти Пола - Пола Паундстон - Елена Шульман
Чистильщик памяти Бобби - Бобби Мойнихэн - Алексей Войтюк
Бразильский вертолётчик - Карлос Алазраки - Алексей Черных
Клоун Лысик - Джош Кули - Сергей Чихачёв
Режиссёр снов - Пола Пелл - Анастасия Лапина
