Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает персонажей мультфильмов про Ивана Царевича?

Кто озвучивает персонажей мультфильмов про Ивана Царевича?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Мультсерию о приключениях Ивана Царевича и его друзей озвучивают талантливые российские актёры, каждый из которых приносит свою неповторимую интонацию и характер в персонажей. Кто озвучивал главных героев этой яркой и увлекательной серии мультфильмов, расскажем ниже.

  • Серый волк — Артур Смольянинов (первая часть) / Александр Боярский (последующие части) — Верный друг Ивана Царевича, находчивый и рассудительный волк, который всегда готов прийти на помощь.
  • Иван-Царевич — Никита Ефремов — Главный герой, добрый и справедливый царевич, который переживает множество приключений и учит ценить дружбу и верность.
  • Кот учёный — Михаил Боярский — Знаменитый учёный кот, всегда готовый к шуткам и подвигам, а также часто используя свой харизматичный голос для забавных ситуаций.
  • Василиса — Татьяна Бунина — Царевна, в которую влюбляется Иван Царевич. Она сочетает в себе мудрость и капризы, а её роль озвучивает ведущая радио.
  • Царь — Иван Охлобыстин — Властный и харизматичный правитель, роль которого подчеркнута запоминающимся тембром Охлобыстина.
  • Кощей Бессмертный — Сергей Русскин — Злой, но не костлявый злодей, который отличается хитростью и злодейскими замыслами.
  • Змей Горыныч — Сергей Гармаш — Трехголовый дракон, чьи выходки приносят массу веселья и проблем для героев.
  • Баба-Яга — Лия Ахеджакова — Привередливая и своенравная ведьма, которая периодически вмешивается в дела героев.
  • Русалка — Елена Шульман — Загадочная русалка с известной фразой «Ну я же соскальзываю», которая играет важную роль в истории.

В каждой части мультфильма появляются новые персонажи, и их также озвучивают другие известные артисты, такие как Виктор Сухоруков, Ричард Брирс, Равшана Куркова и другие.

В 2014 году фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 2» был награжден премией «Золотой орел» за лучший анимационный фильм.

 

Иван Царевич и Серый Волк 6
Иван Царевич и Серый Волк 6 приключения, анимация, фэнтези
2024, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5 анимация, приключения, семейный
2022, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк 4
Иван Царевич и Серый Волк 4 анимация, детский
2019, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк 3
Иван Царевич и Серый Волк 3 анимация, детский, семейный
2015, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк 2
Иван Царевич и Серый Волк 2 анимация
2013, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк
Иван Царевич и Серый Волк комедия, анимация, сказка
2011, Россия
6.0
