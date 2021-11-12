Кто озвучивает персонажей мультфильмов про Ивана Царевича?

Наш ответ:

Мультсерию о приключениях Ивана Царевича и его друзей озвучивают талантливые российские актёры, каждый из которых приносит свою неповторимую интонацию и характер в персонажей. Кто озвучивал главных героев этой яркой и увлекательной серии мультфильмов, расскажем ниже.

Серый волк — Артур Смольянинов (первая часть) / Александр Боярский (последующие части) — Верный друг Ивана Царевича, находчивый и рассудительный волк, который всегда готов прийти на помощь.

— Артур Смольянинов (первая часть) / Александр Боярский (последующие части) — Верный друг Ивана Царевича, находчивый и рассудительный волк, который всегда готов прийти на помощь. Иван-Царевич — Никита Ефремов — Главный герой, добрый и справедливый царевич, который переживает множество приключений и учит ценить дружбу и верность.

— Никита Ефремов — Главный герой, добрый и справедливый царевич, который переживает множество приключений и учит ценить дружбу и верность. Кот учёный — Михаил Боярский — Знаменитый учёный кот, всегда готовый к шуткам и подвигам, а также часто используя свой харизматичный голос для забавных ситуаций.

— Михаил Боярский — Знаменитый учёный кот, всегда готовый к шуткам и подвигам, а также часто используя свой харизматичный голос для забавных ситуаций. Василиса — Татьяна Бунина — Царевна, в которую влюбляется Иван Царевич. Она сочетает в себе мудрость и капризы, а её роль озвучивает ведущая радио.

— Татьяна Бунина — Царевна, в которую влюбляется Иван Царевич. Она сочетает в себе мудрость и капризы, а её роль озвучивает ведущая радио. Царь — Иван Охлобыстин — Властный и харизматичный правитель, роль которого подчеркнута запоминающимся тембром Охлобыстина.

— Иван Охлобыстин — Властный и харизматичный правитель, роль которого подчеркнута запоминающимся тембром Охлобыстина. Кощей Бессмертный — Сергей Русскин — Злой, но не костлявый злодей, который отличается хитростью и злодейскими замыслами.

— Сергей Русскин — Злой, но не костлявый злодей, который отличается хитростью и злодейскими замыслами. Змей Горыныч — Сергей Гармаш — Трехголовый дракон, чьи выходки приносят массу веселья и проблем для героев.

— Сергей Гармаш — Трехголовый дракон, чьи выходки приносят массу веселья и проблем для героев. Баба-Яга — Лия Ахеджакова — Привередливая и своенравная ведьма, которая периодически вмешивается в дела героев.

— Лия Ахеджакова — Привередливая и своенравная ведьма, которая периодически вмешивается в дела героев. Русалка — Елена Шульман — Загадочная русалка с известной фразой «Ну я же соскальзываю», которая играет важную роль в истории.

В каждой части мультфильма появляются новые персонажи, и их также озвучивают другие известные артисты, такие как Виктор Сухоруков, Ричард Брирс, Равшана Куркова и другие.