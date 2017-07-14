Кто озвучивает героев «Гадкий Я»?

Героев мультфильма «Гадкий Я», вышедшего в 2010 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Стив Карелл — Грю (Леонид Ярмольник)
Джейсон Сигел — Вектор (Марк Тишман)
Расселл Бренд — Доктор Нефарио (Михаил Георгиу)
Джули Эндрюс — Мама Грю (Наталья Гурзо)
Уилл Арнетт — Мистер Перкинс (Алексей Колган)
Кристен Уиг — Мисс Хэтти (Елена Соловьёва)
Миранда Косгроув — Марго (Лиза Мартиросова)
Дана Гайер — Эдит (Анна Штукатурова)
Элси Фишер — Агнес (Алина Кукушкина)
Дэнни Макбрайд — Фред Макдэйд (Никита Прозоровский)
