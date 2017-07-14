Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает героев «Гадкий Я»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Гадкий Я», вышедшего в 2010 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Стив Карелл — Грю (Леонид Ярмольник)

Джейсон Сигел — Вектор (Марк Тишман)

Расселл Бренд — Доктор Нефарио (Михаил Георгиу)

Джули Эндрюс — Мама Грю (Наталья Гурзо)

Уилл Арнетт — Мистер Перкинс (Алексей Колган)

Кристен Уиг — Мисс Хэтти (Елена Соловьёва)

Миранда Косгроув — Марго (Лиза Мартиросова)

Дана Гайер — Эдит (Анна Штукатурова)

Элси Фишер — Агнес (Алина Кукушкина)

Дэнни Макбрайд — Фред Макдэйд (Никита Прозоровский)

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гадкий я 3
Гадкий я 3 приключения, комедия, анимация
2017, США
7.0
Гадкий я 2
Гадкий я 2 анимация, семейный
2013, США
7.0
Гадкий я
Гадкий я семейный, анимация
2010, США
7.0
