В какой части «Мстителей» умерла Черная вдова?

Гибель супергероини Наташи Романофф по прозвищу Черная вдова происходит в фильме «Мстители: Финал» 2019 года. Наташа жертвует собой ради получения Камня Души, который должен помочь спасти Вселенную от Таноса. Даже победив Таноса, Мстителям не удалось обмануть время и вернуть Наташу к жизни. Однако Наташа вновь появилась на экране в 2021 году, когда был выпущен полнометражный фильм «Черная вдова», действие в котором происходят раньше, чем события фильма «Мстители: Финал».
Роль Черной вдовы во всех фильмах исполнила актриса Скарлетт Йоханссон.
