Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой части «Мстителей» умерла Черная вдова?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Гибель супергероини Наташи Романофф по прозвищу Черная вдова происходит в фильме «Мстители: Финал» 2019 года. Наташа жертвует собой ради получения Камня Души, который должен помочь спасти Вселенную от Таноса. Даже победив Таноса, Мстителям не удалось обмануть время и вернуть Наташу к жизни. Однако Наташа вновь появилась на экране в 2021 году, когда был выпущен полнометражный фильм «Черная вдова», действие в котором происходят раньше, чем события фильма «Мстители: Финал».

Роль Черной вдовы во всех фильмах исполнила актриса Скарлетт Йоханссон.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Финал
Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
