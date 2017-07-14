Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке смотреть все фильмы про Супермена?

В каком порядке смотреть все фильмы про Супермена?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017 Дата обновления ответа: 7 ноября 2025

За несколько десятилетий на экранах появилось множество фильмов о Супермене, которые образуют несколько отдельных серий и киновселенных. Чтобы не запутаться в них, лучше всего смотреть эти фильмы не по дате выхода, а сгруппировав по кинематографическим вселенным.

Для вашего удобства мы подготовили несколько вариантов порядка просмотра.

Классическая Тетралогия (Вселенная Кристофера Рива)

Эта серия фильмов, ставшая эталоном для всех последующих экранизаций, рассказывает целостную историю Супермена в исполнении Кристофера Рива.

  1. «Супермен» (1978) – Фильм-первоисточник, рассказывающий о происхождении Кал-Эла, его становлении в Метрополисе и первом противостоянии с Лексом Лютором.
  2. «Супермен 2» (1980) – Супермен сталкивается с тремя опасными преступниками с родной планеты Криптон — Зодом, Урсом и Фэ-Орой.
  3. «Супермен III» (1983) – Герой противостоит своему альтер эго — тёмной версии самого себя, созданной с помощью синтетического криптонита.
  4. «Супермен 4: В поисках мира» (1987) – Супермен пытается разоружить все ядерные арсеналы Земли, но ему бросает вызов новый противник, созданный Лексом Лютором.

Расширенная вселенная DC (DCEU)

Эта серия фильмов представляет собой более мрачное и современное видение персонажа, который является частью большой команды супергероев.

  1. «Человек из стали» (2013) – Переосмысление происхождения Супермена от режиссёра Зака Снайдера. Кларк Кент принимает свою судьбу, чтобы защитить Землю от генерала Зода.
  2. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) – Люди начинают с опаской относиться к инопланетному герою, что приводит его к конфликту с Бэтменом, пока на мир надвигается новая угроза.
  3. «Лига справедливости» (2017) – Брюс Уэйн и Диана Принс собирают команду металюдей, чтобы противостоять захватчику Степному Волку и воскресить Супермена, погибшего в предыдущем фильме.
  4. («Возвращение Супермена» (2006) не входит в DCEU, это отдельный сиквел классических фильмов, действие которого игнорирует части 3 и 4.)

Вселенная DC от Джеймса Ганна (DCU) — Начало новой эры

В 2025 году стартует полностью перезапущенная киновселенная DC под руководством Джеймса Ганна. Фильм «Супермен» (рабочее название — «Супермен: Наследие») станет её краеугольным камнем, представив обновлённого, более доброго и человечного героя.

  • «Супермен» (2025) – Это не история происхождения, а фильм о уже состоявшемся Супермене (Дэвид Коренсвет), который уже три года защищает мир. Ему предстоит балансировать между своей криптонской наследственностью и человеческим воспитанием в Канзасе, противостоять коварному Лексу Лютору (Николас Холт) и завоевать доверие мира, включая скептически настроенную Лоис Лейн (Рэйчел Броснахэн).

Какой порядок просмотра выбрать?

  • Для знакомства с классикой: Начните с тетралогии Кристофера Рива.
  • Чтобы понять мрачную эпоху DCEU: Смотрите трилогию Зака Снайдера («Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости»).
  • «Супермена» (2025) — идеальная точка входа в совершенно новую вселенную.

Каждая из этих эпох предлагает своё уникальное видение величайшего героя комиксов, и теперь вы легко сможете сориентироваться в его богатой киноистории.

