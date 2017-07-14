Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает «Хроники Нарнии» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев серии фильмов «Хроники Нарнии» озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии кинолент, что была показана в российских кинотеатрах)

Каспиан X - Бен Барнс - Александр Трофимов

Люси Певенси - Джорджи Хенли - Александра Матвеева

Эдмунд Певенси - Скандар Кейнс - Андрей Кошкин

Питер Певенси - Уильям Моузли - Глеб Гаврилов

Сьюзен Певенси - Анна Попплуэлл - Виктория Слуцкая

Мираз - Серджо Кастеллитто - Валерий Соловьёв

Красный гном Трампкин - Питер Динклэйдж - Вадим Гущин

Белая Колдунья - Тильда Суинтон - Ирина Ракшина

Чёрный гном Никабрик - Уорик Дэвис - Юрий Герцман

Доктор Корнелиус - Винсент Грасс - Алексей Гурьев

