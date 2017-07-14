Кто озвучивает «Хроники Нарнии» на русском?

Героев серии фильмов «Хроники Нарнии» озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии кинолент, что была показана в российских кинотеатрах)
Каспиан X - Бен Барнс - Александр Трофимов
Люси Певенси - Джорджи Хенли - Александра Матвеева
Эдмунд Певенси - Скандар Кейнс - Андрей Кошкин
Питер Певенси - Уильям Моузли - Глеб Гаврилов
Сьюзен Певенси - Анна Попплуэлл - Виктория Слуцкая
Мираз - Серджо Кастеллитто - Валерий Соловьёв
Красный гном Трампкин - Питер Динклэйдж - Вадим Гущин
Белая Колдунья - Тильда Суинтон - Ирина Ракшина
Чёрный гном Никабрик - Уорик Дэвис - Юрий Герцман
Доктор Корнелиус - Винсент Грасс - Алексей Гурьев
