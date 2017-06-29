Меню
Какой бюджет и сборы у фильма «Притяжение»?
Какой бюджет и сборы у фильма «Притяжение»?
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Притяжение» (2017) режиссера Федора Бондарчука составил 380 миллионов рублей, в прокате при этом картина заработала 18,6 миллионов долларов.
Теги:
бюджет фильма, кассовые сборы
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Федор Бондарчук
Fyodor Bondarchuk
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Вторжение
фантастика, боевик
2020, Россия
5.0
Притяжение
фантастика, мелодрама
2017, Россия
6.0
Авторизация по e-mail