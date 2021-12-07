Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Аквамена»?

Где снимали «Аквамена»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Вскоре после премьеры фильма Зака Снайдера «Лига Справедливости» стало понятно, что самым популярным персонажем новоявленной киновселенной DC стал Аквамен. Именно поэтому первым релизом DC после «Лиги» стал бенефис Аквамена. Основные съемки фильма начались в Австралии в мае 2017 года под рабочим названием «Ахаб» – в честь капитана из знаменитого романа Германа Мелвилла. Большая часть фильма была снята на студии Village Roadshow в Голд-Косте с досъемками в Ньюфаундленде, Сицилии и Марокко. В период с мая по август 2017 года съемки проходили на Золотом побережье Австралии, включая Мейн-Бич, Кумиру, Саутпорт и Эмити-Пойнт на острове Норт-Страдброк, а также Гастингс-Пойнт в Новом Южном Уэльсе. Во время съемок подводных сцен Ван заявил, что «подводный мир очень сложен» и «это очень непростая съемка».

Оно и неудивительно: подводный город был полностью создан из компьютерной графики и включал создание более семи тысяч различных зданий.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Аквамен
Аквамен фантастика, приключения, боевик
2018, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше