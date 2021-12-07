Где снимали «Аквамена»?

Наш ответ:

Вскоре после премьеры фильма Зака Снайдера «Лига Справедливости» стало понятно, что самым популярным персонажем новоявленной киновселенной DC стал Аквамен. Именно поэтому первым релизом DC после «Лиги» стал бенефис Аквамена. Основные съемки фильма начались в Австралии в мае 2017 года под рабочим названием «Ахаб» – в честь капитана из знаменитого романа Германа Мелвилла. Большая часть фильма была снята на студии Village Roadshow в Голд-Косте с досъемками в Ньюфаундленде, Сицилии и Марокко. В период с мая по август 2017 года съемки проходили на Золотом побережье Австралии, включая Мейн-Бич, Кумиру, Саутпорт и Эмити-Пойнт на острове Норт-Страдброк, а также Гастингс-Пойнт в Новом Южном Уэльсе. Во время съемок подводных сцен Ван заявил, что «подводный мир очень сложен» и «это очень непростая съемка».