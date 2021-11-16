Где снималась «Матрица»?

Наш ответ:

Культовый боевик «Матрица» практически целиком был снят на студии Fox Studios в Сиднее, а также в самом городе. Решение провести съемки в Австралии было принято в первую очередь потому, что аренда съемочной площадки там была значительно дешевле, чем в США. Все узнаваемые достопримечательности Сиднея специально не были показаны в кадре, чтобы сохранить впечатление, что действие происходит в типичном американском городе. В ходе съемочного процесса выяснилось, что в Австралии нет мест, похожих на американские гетто, и создателям пришлось на месте изготавливать декорации. Окна, в которые Тринити направила падающий вертолет, – это окна филиала компании Columbia Pictures в Сиднее.