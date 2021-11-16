Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снималась «Матрица»?

Где снималась «Матрица»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Культовый боевик «Матрица» практически целиком был снят на студии Fox Studios в Сиднее, а также в самом городе. Решение провести съемки в Австралии было принято в первую очередь потому, что аренда съемочной площадки там была значительно дешевле, чем в США. Все узнаваемые достопримечательности Сиднея специально не были показаны в кадре, чтобы сохранить впечатление, что действие происходит в типичном американском городе. В ходе съемочного процесса выяснилось, что в Австралии нет мест, похожих на американские гетто, и создателям пришлось на месте изготавливать декорации. Окна, в которые Тринити направила падающий вертолет, – это окна филиала компании Columbia Pictures в Сиднее.

«Матрица» стала первым фильмом, снятым в только что открывшейся студии Fox в Сиднее и закрепила Новый Южный Уэльс как крупнейший центр кинопроизводства.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Лана Вачовски
Лана Вачовски
Lana Wachowski
Лилли (Энди) Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски
Lilly (Andy) Wachowski
Киану Ривз
Киану Ривз
Keanu Reeves
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Глория Фостер
Gloria Foster

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Матрица
Матрица боевик, фантастика, триллер
1999, Австралия / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше