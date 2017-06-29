Кто снимался в фильме «Шрэк-третий»?

Мультфильм «Шрек Третий» (2007) — третий фильм в успешной франшизе DreamWorks Animation, продолжающий приключения зелёного огра Шрека и его друзей. Сюжет мультфильма сосредоточен на попытках Шрека избежать королевских обязанностей и найти подходящего наследника для трона Далекого-Далёкого королевства.
В создании фильма приняли участие звёзды мирового уровня, на русский язык роли озвучили профессиональные актеры, которые добавили своим персонажам уникальный шарм:
Русский голос зелёного великана — актёр, известный также как дублёр Жерара Депардье и Джона Си Райли.
Комичный спутник Шрека озвучен знаменитым актёром, знакомым многим по советскому и российскому кино.
Принцесса Фиона говорит голосом Жанны Никоновой, озвучивавшей также Джессику Альбу.
Знаменитый дублёр, педагог и режиссёр дубляжа подарил голос обаятельному коту.
Роль короля озвучил лауреат Государственной премии РФ.
Голос королевы узнаётся в дубляже ролей Тильды Суинтон, Мэрил Стрип и Хелен Миррен.
Злодей фильма обретает голос одного из ведущих российских актёров.
Причудливого волшебника озвучил народный артист РФ.
Роль Артура дублировал известный певец, идеально подходящий для этой роли.
Русская озвучка не только сохранила комедийный дух оригинала, но и добавила уникальные черты благодаря импровизациям актёров. Голоса персонажей идеально совпали с их характерами, а популярные артисты помогли мультфильму обрести локальный колорит и близость для русскоязычной аудитории.
