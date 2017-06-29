Кто снимался в фильме «Шрэк-третий»?

Наш ответ:

Мультфильм «Шрек Третий» (2007) — третий фильм в успешной франшизе DreamWorks Animation, продолжающий приключения зелёного огра Шрека и его друзей. Сюжет мультфильма сосредоточен на попытках Шрека избежать королевских обязанностей и найти подходящего наследника для трона Далекого-Далёкого королевства.

Каст и озвучка мультфильма «Шрек Третий»

В создании фильма приняли участие звёзды мирового уровня, на русский язык роли озвучили профессиональные актеры, которые добавили своим персонажам уникальный шарм:

Главные персонажи

Шрек (Майк Майерс) — Алексей Колган

Русский голос зелёного великана — актёр, известный также как дублёр Жерара Депардье и Джона Си Райли.

Осёл (Эдди Мёрфи) — Вадим Андреев

Комичный спутник Шрека озвучен знаменитым актёром, знакомым многим по советскому и российскому кино.

Фиона (Кэмерон Диаз) — Жанна Никонова

Принцесса Фиона говорит голосом Жанны Никоновой, озвучивавшей также Джессику Альбу.

Кот в сапогах (Антонио Бандерас) — Всеволод Кузнецов

Знаменитый дублёр, педагог и режиссёр дубляжа подарил голос обаятельному коту.

Второстепенные персонажи

Король Гарольд (Джон Клиз) — Игорь Ясулович

Роль короля озвучил лауреат Государственной премии РФ.

Королева Лиллиан (Джули Эндрюс) — Любовь Германова

Голос королевы узнаётся в дубляже ролей Тильды Суинтон, Мэрил Стрип и Хелен Миррен.

Принц Чарминг (Руперт Эверетт) — Анатолий Белый

Злодей фильма обретает голос одного из ведущих российских актёров.

Мерлин (Эрик Айдл) — Александр Леньков

Причудливого волшебника озвучил народный артист РФ.

Принц Артур (Арти) (Джастин Тимберлейк) — Сергей Лазарев

Роль Артура дублировал известный певец, идеально подходящий для этой роли.

Эпизодические персонажи

Пиноккио (Коуди Кэмерон) — Олег Вирозуб

Сестра Дорис (Ларри Кинг) — Сергей Чонишвили

Белоснежка (Эми Полер) — Полина Щербакова

Рапунцель (Майя Рудольф) — Ирина Линдт

Капитан Крюк (Иэн МакШейн) — Владимир Зайцев

Пряничный человечек (Конрад Вернон) — Дмитрий Филимонов

Особенности дубляжа

Русская озвучка не только сохранила комедийный дух оригинала, но и добавила уникальные черты благодаря импровизациям актёров. Голоса персонажей идеально совпали с их характерами, а популярные артисты помогли мультфильму обрести локальный колорит и близость для русскоязычной аудитории.