Кто снимался в фильме «Шрэк-третий»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Мультфильм «Шрек Третий» (2007) — третий фильм в успешной франшизе DreamWorks Animation, продолжающий приключения зелёного огра Шрека и его друзей. Сюжет мультфильма сосредоточен на попытках Шрека избежать королевских обязанностей и найти подходящего наследника для трона Далекого-Далёкого королевства.

Каст и озвучка мультфильма «Шрек Третий»

В создании фильма приняли участие звёзды мирового уровня, на русский язык роли озвучили профессиональные актеры, которые добавили своим персонажам уникальный шарм:

Главные персонажи

  • Шрек (Майк Майерс) — Алексей Колган

Русский голос зелёного великана — актёр, известный также как дублёр Жерара Депардье и Джона Си Райли.

  • Осёл (Эдди Мёрфи) — Вадим Андреев

Комичный спутник Шрека озвучен знаменитым актёром, знакомым многим по советскому и российскому кино.

  • Фиона (Кэмерон Диаз) — Жанна Никонова

Принцесса Фиона говорит голосом Жанны Никоновой, озвучивавшей также Джессику Альбу.

  • Кот в сапогах (Антонио Бандерас) — Всеволод Кузнецов

Знаменитый дублёр, педагог и режиссёр дубляжа подарил голос обаятельному коту.

Второстепенные персонажи

  • Король Гарольд (Джон Клиз) — Игорь Ясулович

Роль короля озвучил лауреат Государственной премии РФ.

  • Королева Лиллиан (Джули Эндрюс) — Любовь Германова

Голос королевы узнаётся в дубляже ролей Тильды Суинтон, Мэрил Стрип и Хелен Миррен.

  • Принц Чарминг (Руперт Эверетт) — Анатолий Белый

Злодей фильма обретает голос одного из ведущих российских актёров.

  • Мерлин (Эрик Айдл) — Александр Леньков

Причудливого волшебника озвучил народный артист РФ.

  • Принц Артур (Арти) (Джастин Тимберлейк) — Сергей Лазарев

Роль Артура дублировал известный певец, идеально подходящий для этой роли.

Эпизодические персонажи

  • Пиноккио (Коуди Кэмерон) — Олег Вирозуб
  • Сестра Дорис (Ларри Кинг) — Сергей Чонишвили
  • Белоснежка (Эми Полер) — Полина Щербакова
  • Рапунцель (Майя Рудольф) — Ирина Линдт
  • Капитан Крюк (Иэн МакШейн) — Владимир Зайцев
  • Пряничный человечек (Конрад Вернон) — Дмитрий Филимонов

Особенности дубляжа

Русская озвучка не только сохранила комедийный дух оригинала, но и добавила уникальные черты благодаря импровизациям актёров. Голоса персонажей идеально совпали с их характерами, а популярные артисты помогли мультфильму обрести локальный колорит и близость для русскоязычной аудитории.

